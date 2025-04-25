На фоне торговой войны с США в Китае вырос спрос на золотые изделия

Рекордный рост цен на золото на этой неделе в Китае вызвал волну роста розничного спроса на драгоценный металл. Появились признаки резкого всплеска дневной торговли золотыми изделиями.

Об этом сообщает Вloomberg.

В КНР потоки в биржевые фонды и розничная активность резко возросли, а местные выплаты населению резко возросли. Самая большая экономика Азии оказывает большое влияние, поскольку она является крупнейшим потребителем золота, а также ведущим производителем.

"Неопределенность на рынке золота будет продолжаться долго, потому что китайцы хотят застраховаться от геополитической напряженности", — сказал Сэмсон Ли, аналитик Commodity Discovery Fund из Гонконга. Он отметил, что некоторые прогнозы предполагали рост до $5000 за унцию, включая долгосрочный прогноз China International Capital — старейшего инвестиционного банка страны.

"Все инвесторы знают, что китайская экономика находится в не самом лучшем состоянии, а с учетом американских пошлин ситуация, скорее всего, станет еще хуже", — сказал Ли.

Золото стало самым успешным основным товаром в этом году, поскольку попытка администрации президента США Дональда Трампа пересмотреть мировой торговый порядок поразила рынки, подпитывая спрос на этот драгоценный металл. Особые опасения вызывает потенциально более слабый юань.

"Осветление цен на золото в местных СМИ усилило страх и алчность. Существуют опасения упустить выгоду", — говорит У Цзыцзе, аналитик Jinrui Futures.

В стране, где золото почиталось как традиционная инвестиция домохозяйств на протяжении веков, есть явные признаки розничного ажиотажа. Объем торгов на Шанхайской фьючерсной бирже значительно превышал 1 миллион контрактов в день. На фоне торгов в Китае "ралли" золота, вероятно, продолжится. Некоторые китайцы вкладывают все свои сбережения в золотые изделия или берут для этих целей кредиты, чтобы выиграть в будущем.

Напомним, после рекордных пиков, зафиксированных на этой неделе, 25 апреля цены на золото снизились . Спотовое золото упало на 0,8% до $3322,36 за унцию. Фьючерсы на золото в США упали на 0,5% до $3332,90.