После рекордных пиков золото упало в цене: аналитики назвали причину

После рекордных пиков, зафиксированных на этой неделе, 25 апреля цены на золото снизились, поскольку Китай рассматривает возможность прекращения пошлин на некоторые виды импорта из США, что снижает привлекательность металла как безопасного актива. Спотовое золото упало на 0,8% до $3322,36 за унцию. Фьючерсы на золото в США упали на 0,5% до $3332,90.

Об этом сообщает агентство R euters.

"Частичное снижение тарифов на некоторые виды импорта из Китая может быть воспринято как положительный шаг на пути к дальнейшей деэскалации торговой напряженности между США и Китаем, оказывающей умеренное понижающее давление на активы-убежища, такие как золото", — считает стратег рынка IG ЕАП Джун Ронг.

Китай может освободить часть импорта из США от 125-процентных пошлин и просит компании определить товары, которые могут подпадать под пошлины, что является явным признаком того, что в КНР обеспокоены экономическими последствиями торговой войны между странами.

Между тем, президент США Дональд Трамп заявил, что торговые переговоры с Китаем продолжаются, опровергнув заявления Пекина о том, что никаких обсуждений, направленных на смягчение пошлин, не проводилось.

Представитель министерства торговли Китая заявил, что если США действительно хотят разрешить спор, им следует упразднить все односторонние тарифные меры против КНР.

Неприбыльные слитки, часто рассматриваемые как защита от глобальной нестабильности в условиях низких процентных ставок, в этом году выросли более чем на $700, преодолев несколько рекордных пиков. Во вторник они достигли $3500,05.

Спотовые цены на серебро упали на 0,3% до 33,46 долларов за унцию, платина упала на 0,5% до 966,34 долларов, а палладий упал на 1,2% до 942,20 долларов.

Напомним, 22 апреля золото продолжило стремительный рост. Цена за унцию впервые превысила отметку в 3500 долларов на фоне опасений, что президент США Дональд Трамп может уволить главу Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла.