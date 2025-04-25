Після рекордних піків золото впало у ціні: аналітики назвали причину

Після рекордних піків, які були зафіксовані цього тижня, 25 квітня ціни на золото знизилися, оскільки Китай розглядає можливість припинення мит на деякі види імпорту зі США, що знижує привабливість металу як безпечного активу. Спотове золото впало на 0,8% до $3322,36 за унцію. Ф'ючерси на золото у США впали на 0,5% до $3332,90.

Про це повідомляє агентство Reuters.

"Часткове зниження тарифів на деякі види імпорту з Китаю може бути сприйнято як позитивний крок на шляху до подальшої деескалації торгової напруженості між США і Китаєм, яка чинить помірний знижувальний тиск на активи-притулки, такі як золото", — вважає стратег ринку IG Єап Джун Ронг.

Китай може звільнити частину імпорту зі США від 125-відсоткових мит і просить компанії визначити товари, які можуть підпадати під дію мит, що є явною ознакою того, що в КНР стурбовані економічними наслідками торговельної війни між країнами.

Тим часом президент США Дональд Трамп заявив, що торгові переговори з Китаєм тривають, спростувавши заяви Пекіну про те, що жодних обговорень, спрямованих на пом'якшення мит, не проводилося.

Представник міністерства торгівлі Китаю заявив, що якщо США справді хочуть вирішити суперечку, їм слід скасувати всі односторонні тарифні заходи проти КНР.

Неприбуткові зливки, які часто розглядаються як захист від глобальної нестабільності в умовах низьких процентних ставок, цього року виросли більш ніж на $700, здолавши кілька рекордних піків. У вівторок вони сягнули $3500,05.

Спотові ціни на срібло впали на 0,3% до 33,46 доларів за унцію, платина впала на 0,5% до 966,34 доларів, а паладій впав на 1,2% до 942,20 доларів.

Нагадаємо, 22 квітня золото продовжило стрімке зростання. Ціна за унцію вперше перевищила позначку у 3500 доларів на тлі побоювань, що президент США Дональд Трамп може звільнити голову Федеральної резервної системи Джерома Пауелла.