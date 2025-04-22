Золото продовжило стрімке зростання, вперше перевищивши позначку у 3500 доларів

У вівторок, 22 квітня, золото продовжило стрімке зростання. Ціна за унцію вперше перевищила позначку у 3500 доларів на тлі побоювань, що президент США Дональд Трамп може звільнити голову Федеральної резервної системи Джерома Пауелла.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Сьогодні зливки зросли на 2,2% після стрибка на 2,9% пыд час попередньої сесії. Трамп закликав ФРС негайно знизити відсоткові ставки. Це було розцінено як загрозу незалежності центрального банку, що призвело до падіння долара до найнижчого рівня з 2023 року.

"Інвестори обходять стороною американські активи на тлі побоювань щодо тарифів і можливого звільнення Пауелла, що дозволяє золоту залишатися у вигідному становищі для отримання вигоди з проблем долара", — сказав Тім Уотерер, головний аналітик ринку в KCM Trade.

Ринки з нетерпінням чекають на виступи кількох посадових осіб ФРС, які відбудуться наприкінці цього тижня, сподіваючись почути думки про майбутню грошово-кредитну політику на тлі побоювань щодо незалежності центрального банку.

Ф'ючерси на золото у США зросли на 2,3% до $3502,40. Спотові ціни на срібло зросли на 0,3% до 32,80 доларів за унцію, платина зросла на 1,1% до 972,20 доларів, а паладій зріс на 2,2% до 948,14 доларів.

Золото, яке розглядається як актив-притулок в умовах економічної невизначеності, з початку року зросло майже на 33%. Потоки у забезпечені зливками біржові фонди та купівлі центральних банків підтримали підйом, і ціни зростали щомісяця цьогоріч.

Goldman Sachs Group, одна з найбільших інвестиційних компаній у США та світі, прогнозує, що метал може досягти $4000 за унцію у середині 2026 року. Золото може бути "єдиним по-справжньому безпечним активом", оскільки інвестори ставлять під сумнів американські активи, включаючи казначейські облігації.

Раніше, 21 квітня, повідомлялося, що ціни на золото злетіли до історичного максимуму через падіння курсу долара, критику Федеральної резервної системи (ФРС) з боку президента Дональда Трампа та побоювання щодо торговельного конфлікту, що стимулювали інвестиції в дорогоцінний метал.