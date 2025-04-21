Ціна на золото злетіла до історичного максимуму: скільки коштує і чому зростає

Ціни на золото злетіли до історичного максимуму через падіння курсу долара, критику Федеральної резервної системи (ФРС) з боку президента Дональда Трампа та побоювання щодо торговельного конфлікту, що стимулювали інвестиції в дорогоцінний метал.

Про це пише Bloomberg.

Повідомляється, що золото підскочило в ціні, перетнувши позначку в 3390 доларів за унцію, на тлі послаблення американського долара, який досяг найнижчого рівня з кінця 2023 року.

Крім того, Трамп заявив про намір усунути Джерома Пауелла з посади голови ФРС, вимагаючи зниження процентних ставок. У відповідь, Остін Гулсбі, президент Федерального резервного банку Чикаго, наголосив на важливості незалежності ФРС.

На думку експертів, якщо довіра до ФРС буде поставлена ​​під сумнів, це може підірвати довіру до долара та прискорити перетікання в гавані, включаючи золото.

На тлі триваючої торгової війни, яка викликає занепокоєння на ринках, інвестори проявляють менший інтерес до ризикованих активів, натомість звертаючи увагу на золото. Це призводить до зростання обсягів золотих біржових фондів, яке триває вже 12 тижнів поспіль, що є найдовшою подібною тенденцією з 2022 року. Крім того, центральні банки активно поповнюють свої золоті запаси, що також сприяє підтримці світового попиту на цей метал.

Зростання цін на золото цього року спонукало банки переглянути свої прогнози в бік підвищення. Зокрема, Goldman Sachs Group Inc. очікує, що ціна на цей метал може сягнути 4000 доларів до середини наступного року.

На спотовому ринку золото зросло на 2,1%, досягнувши 3396,08 доларів за унцію, і на 10:01 за лондонським часом торгувалося на рівні 3392,77 долара.

Нагадаємо, експорт золота зі Швейцарії до США впав на 32%. Золото, яке трейдери перевозять до Нью-Йорка з грудня як запобіжний захід на випадок можливих мит США на імпорт зливків, відправляється назад до Швейцарії.