Цена на золото взлетела до исторического максимума: сколько стоит и почему растет

Цены на золото взлетели до исторического максимума из-за падения курса доллара, критики Федеральной резервной системы (ФРС) со стороны президента Дональда Трампа и опасений относительно торгового конфликта, стимулировавших инвестиции в драгоценный металл.

Об этом пишет Bloomberg.

Сообщается, что золото подскочило в цене, перейдя отметку в 3390 долларов за унцию, на фоне ослабления американского доллара, достигшего самого низкого уровня с конца 2023 года.

Кроме того, Трамп заявил о намерении устранить Джерома Пауэлла с должности главы ФРС, требуя снижения процентных ставок. В ответ Остин Гулсби, президент Федерального резервного банка Чикаго, отметил важность независимости ФРС.

По мнению экспертов, если доверие к ФРС будет подвергнуто сомнению, это может подорвать доверие к доллару и ускорить переток в гавани, включая золото.

На фоне продолжающейся торговой войны, вызывающей беспокойство на рынках, инвесторы проявляют меньший интерес к рискованным активам, обращая внимание на золото. Это приводит к увеличению объемов золотых биржевых фондов, который длится уже 12 недель подряд, что является самой длинной подобной тенденцией с 2022 года. Кроме того, центральные банки активно пополняют свои золотые запасы, что также способствует поддержанию мирового спроса на металл.

Рост цен на золото в этом году побудил банки пересмотреть свои прогнозы в сторону повышения. В частности, Goldman Sachs Group Inc. ожидает, что цена на этот металл может достичь 4000 долларов к середине следующего года.

На спотовом рынке золото выросло на 2,1%, достигнув 3396,08 долларов за унцию, и к 10:01 по лондонскому времени торговалось на уровне 3392,77 доллара.

Напомним, экспорт золота из Швейцарии в США упал на 32%. Золото, которое трейдеры перевозят в Нью-Йорк с декабря как меру пресечения возможных пошлин США на импорт слитков, отправляется обратно в Швейцарию.