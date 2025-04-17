Цена на золото бьет рекорды: сколько стоит благородный металл

Золото достигло очередного исторического максимума после того, как предупреждение Федеральной резервной системы о влиянии торговой войны привело к резкому падению акций и курсу доллара. В четверг, 17 апреля, слитки выросли на 0,4% до $3357,78 за унцию.

Об этом сообщает Вloomberg.

Золото достигло нового рекорда после наибольшего скачка с 2023 года. Слитки золота выросли на 28% в этом году, превысив прирост в 27% в 2024 году, поскольку эскалация торговой войны вызывает обеспокоенность по поводу возможной глобальной рецессии.

"Главная тема — неопределенность, которая идет на пользу золоту", — сказал Николас Фраппелл, глобальный руководитель институционного рынка в ABC Refinery в Сиднее.

Вчера, 16 апреля, цена золота выросла на 2,7%, впервые превысив отметку $3300 за унцию и обновив рекорд, установленный всего несколько дней назад. Падение доллара до самого низкого уровня за последние шесть месяцев, а также новости о возможном введении пошлин на стратегические минералы, инициированное президентом США Дональдом Трампом, повлекли за собой рост спроса на защитные активы.

Эксперты ожидают дальнейшего роста цены на золото

Аналитики Goldman ожидают, что к концу этого года цена на золото вырастет до 3700 долларов за унцию, а к середине 2026 года она, как ожидается, достигнет 4000 долларов.

Новые прогнозы появились после того, как золото выросло на 6,6% на прошлой неделе, а цены установили новый рекорд выше $3245 за унцию. Рост цен на золотые слитки произошел на фоне неопределенности на рынках и торговой политики президента США Дональда Трампа.

Ранее, 11 апреля , цены на золото впервые превысили критический уровень в 3200 долларов за унцию, чему способствовали ослабление доллара и эскалация торговой войны, что заставило инвесторов погрузиться в безопасные активы.