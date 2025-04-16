Цена золота достигла нового пика на фоне ослабления доллара и торгового напряжения

Цены на золото взлетели до рекордных $3300 за унцию на фоне падения доллара и беспокойства из-за возможной новой фазы торговой войны, вызванной расследованием, инициированным Дональдом Трампом.

Об этом пишет Вloomberg.

О ценах на золото

Цена золота выросла на 2,7%, впервые превысив отметку $3300 за унцию и обновив рекорд, установленный всего несколько дней назад. Падение доллара до самого низкого уровня за последние шесть месяцев, а также новости о возможном введении пошлин на стратегические минералы, инициированное президентом США Дональдом Трампом, повлекли за собой рост спроса на защитные активы.

На фоне новостей о готовности Китая к торговым переговорам при взаимном уважении и официальном представительстве со стороны США, золото ненадолго скорректировало рост. В то же время медь демонстрировала положительную динамику на ожиданиях ослабления напряжения между двумя экономическими гигантами.

В этом году золото выросло в цене уже на 26%, неоднократно обновляя рекордные отметки. Причиной столь стремительного роста стала угроза глобальной рецессии, вызванная обострением торговой войны, а также желание инвесторов зафиксироваться в надежных активах на фоне непредсказуемых заявлений Вашингтона по поводу новых пошлин.

"Я бы хотела иметь по фунту всякий раз, когда слышу, что золото обновило рекорд, — пошутила Эви Хамбро, руководитель тематических и секторальных инвестиций в BlackRock Inc., в эфире Bloomberg Television. — Рынок драгоценного металла испытывает подъем в условиях неопределенности, но за этим стоят вполне реальные и обоснованные".

Несмотря на турбулентность на финансовых рынках, ведущие банки остаются оптимистичными по поводу перспектив металлов. Инвесторы продолжают активно вкладываться в биржевые фонды, обеспеченные золотом, а центральные банки увеличивают резервы. Аналитики Goldman Sachs Group Inc. ожидается, что к середине 2026 года цена золота достигнет $4000 за унцию.

Эксперты ожидают дальнейшего роста цены на золото

Аналитики Goldman ожидают, что к концу этого года цена на золото вырастет до 3700 долларов за унцию, а к середине 2026 года она, как ожидается, достигнет 4000 долларов.

Новые прогнозы появились после того, как золото выросло на 6,6% на прошлой неделе, а цены установили новый рекорд выше $3245 за унцию. Рост цен на золотые слитки произошел на фоне неопределенности на рынках и торговой политики президента США Дональда Трампа.