Ціна золота досягла нового піку на тлі ослаблення долара та торгової напруги

Ціни на золото злетіли до рекордних $3300 за унцію на тлі падіння долара та занепокоєння через можливу нову фазу торгової війни, спричинену розслідуванням, ініційованим Дональдом Трампом.

Про це пише Вloomberg.

Про ціни на золото

Ціна золота зросла на 2,7%, вперше перевищивши позначку $3300 за унцію та оновивши рекорд, встановлений лише кілька днів тому. Падіння долара до найнижчого рівня за останні шість місяців, а також новини про можливе запровадження мит на стратегічні мінерали, ініційоване президентом США Дональдом Трампом, спричинили зростання попиту на захисні активи.

На тлі новин про готовність Китаю до торгових переговорів за умови взаємної поваги та офіційного представництва з боку США, золото ненадовго скоригувало зростання. У той же час мідь демонструвала позитивну динаміку на очікуваннях послаблення напруги між двома економічними гігантами.

Цього року золото зросло в ціні вже на 26%, неодноразово оновлюючи рекордні позначки. Причиною такого стрімкого зростання стала загроза глобальної рецесії, спричинена загостренням торговельної війни, а також бажання інвесторів зафіксуватися у надійних активах на тлі непередбачуваних заяв Вашингтона щодо нових мит.

"Я б хотіла мати по фунту кожного разу, коли чую, що золото оновило рекорд, — пожартувала Еві Хамбро, керівниця тематичних та секторальних інвестицій у BlackRock Inc., в ефірі Bloomberg Television. — Ринок дорогоцінного металу відчуває підйом в умовах невизначеності, але за цим стоять цілком реальні й обґрунтовані чинники".

Попри турбулентність на фінансових ринках, провідні банки залишаються оптимістичними щодо перспектив металів. Інвестори продовжують активно вкладатися у біржові фонди, забезпечені золотом, а центральні банки нарощують резерви. Аналітики Goldman Sachs Group Inc. очікують, що до середини 2026 року ціна золота сягне $4000 за унцію.

Експерти очікують подальше зростання ціни на золото

Аналітики Goldman очікують, що до кінця цього року ціна на золото зросте до 3700 доларів за унцію, а до середини 2026 року вона, як очікується, досягне 4000 доларів.

Нові прогнози з'явилися після того, як золото виросло на 6,6% минулого тижня, а ціни встановили новий рекорд вище за $3245 за унцію. Зростання цін на золоті зливки сталося на тлі невизначеності на ринках і торговельної політики президента США Дональда Трампа.