Ціна на золото б'є рекорди: скільки коштує благородний метал

Золото досягло чергового історичного максимуму після того, як попередження Федеральної резервної системи про вплив торгової війни, що призвело до різкого падіння акцій та курсу долара. У четвер, 17 квітня, зливки зросли на 0,4% до $3357,78 за унцію.

Про це повідомляє Вloomberg.

Золото досягло нового рекорду після найбільшого стрибка з 2023 року. Зливки золота зросли на 28% цього року, перевищивши приріст у 27% у 2024 році, оскільки ескалація торгової війни викликає занепокоєння щодо можливої ​​глобальної рецесії.

"Головна тема — невизначеність, яка йде на користь золоту", — сказав Ніколас Фраппелл, глобальний керівник інституційного ринку в ABC Refinery у Сіднеї.

Учора, 16 квітня, ціна золота зросла на 2,7%, вперше перевищивши позначку $3300 за унцію та оновивши рекорд, встановлений лише кілька днів тому. Падіння долара до найнижчого рівня за останні шість місяців, а також новини про можливе запровадження мит на стратегічні мінерали, ініційоване президентом США Дональдом Трампом, спричинили зростання попиту на захисні активи.

Експерти очікують подальше зростання ціни на золото

Аналітики Goldman очікують, що до кінця цього року ціна на золото зросте до 3700 доларів за унцію, а до середини 2026 року вона, як очікується, досягне 4000 доларів.

Нові прогнози з'явилися після того, як золото виросло на 6,6% минулого тижня, а ціни встановили новий рекорд вище за $3245 за унцію. Зростання цін на золоті зливки сталося на тлі невизначеності на ринках і торговельної політики президента США Дональда Трампа.

Раніше, 11 квітня, ціни на золото вперше перевищили критичний рівень у 3200 доларів за унцію, чому сприяли ослаблення долара та ескалація торгової війни, що змусило інвесторів поринути у безпечні активи.