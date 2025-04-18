Экспорт золота из Швейцарии в США упал на 32%: какая причина

Золото, которое трейдеры перевозят в Нью-Йорк с декабря как меру пресечения на случай возможных пошлин США на импорт слитков, отправляется обратно в Швейцарию. Экспорт золота из Швейцарии в США упал на 32% в месячном исчислении до 103,2 тонн.

Об этом сообщает агентство R euters.

По данным швейцарской таможни, импорт золота в страну из США вырос до тринадцатимесячного максимума 25,5 тонн в марте по сравнению с 12,1 тоннами в феврале.

Сейчас, в первые за четырнадцать месяцев, на складах американской товарной биржи Comex наблюдается отток золота восемь дней подряд. В период с декабря по март на склады были доставлены золота, серебра и платины на сумму более 80 миллиардов долларов, что привело к большей загруженности логистических компаний и швейцарских афинажных заводов, чем обычно.

Однако срочность в доставке золота и серебра в Нью-Йорк отпала, когда две недели назад Вашингтон исключил эти металлы из пошлин США. Запасы золота на Comex снизились на 1,5 млн тройских унций, или на 4,8 млрд долларов, до 43,6 млн унций (1357 метрических тонн) с момента достижения исторического максимума в 45,1 млн унций 4 апреля.

Часть золота, которое сейчас вывозится из американских золотых хранилищ, возвращается в Швейцарию — крупнейший в мире центр переработки и транзит слитков.

Отмечается, что отток средств из США пока будет незначительным, поскольку золото в хранилищах страны продолжает служить страховкой от более широкой неопределенности для части рынка.

По словам независимого аналитика Росса Нормана, в среднем в год США потребляют около 115 тонн золота в физических монетах и злаках, а это значит, что оставшихся килограммовых слитков на складах достаточно, чтобы обеспечить этот сегмент рынка почти на 12 лет.

"Великолепное время для работы в сфере логистики и афинажа золота", — добавил он.

Напомним, 17 апреля золото достигло очередного исторического максимума после того, как предупреждение Федеральной резервной системы о влиянии торговой войны, что привело к резкому падению акций и курсу доллара. С ливки выросли на 0,4% до $3357,78 за унцию.