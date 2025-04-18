Експорт золота зі Швейцарії до США впав на 32%: яка причина

Золото, яке трейдери перевозять до Нью-Йорка з грудня як запобіжний захід на випадок можливих мит США на імпорт зливків, відправляється назад до Швейцарії. Експорт золота зі Швейцарії до США впав на 32% у місячному вирахуванні до 103,2 тонн.

Про це повідомляє агентство Reuters.

За даними швейцарської митниці імпорт золота в країну зі США зріс до тринадцятимісячного максимуму 25,5 тонн у березні у порівнянні з 12,1 тоннами у лютому.

Наразі, вперше за чотирнадцять місяців, на складах американської товарної біржі Comex спостерігається відтік золота вісім днів поспіль, У період із грудня до березня на склади було доставлено золота, срібла та платини на суму понад 80 мільярдів доларів, що призвело до більшої завантаженості логістичних компаній та швейцарських афінажних заводів, ніж зазвичай.

Однак терміновість у доставці золота і срібла до Нью-Йорка відпала, коли два тижні тому Вашингтон виключив ці метали з мит США. Запаси золота на Comex знизилися на 1,5 млн тройських унцій, або на 4,8 млрд доларів, до 43,6 млн унцій (1357 метричних тонн) з моменту досягнення історичного максимуму в 45,1 млн унцій 4 квітня.

Частина золота, яке зараз вивозиться з американських золотих сховищ, повертається до Швейцарії — найбільшого у світі центру переробки та транзиту злитків.

Зазаначається, що відтік коштів зі США поки буде незначним, оскільки золото в сховищах країни продовжує служити страховкою від ширшої невизначеності для частини ринку.

За словами незалежного аналітика Росса Нормана, в середньому в рік США споживають близько 115 тонн золота у фізичних монетах і зливках, а це означає, що кілограмових зливків, що залишилися, на складах достатньо, щоб забезпечити цей сегмент ринку майже на 12 років.

"Чудовий час для роботи у сфері логістики та афінажу золота", — додав він.

Нагадаємо, 17 квітня золото досягло чергового історичного максимуму після того, як попередження Федеральної резервної системи про вплив торгової війни, що призвело до різкого падіння акцій та курсу долара. Зливки зросли на 0,4% до $3357,78 за унцію.