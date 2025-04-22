Золото продолжило стремительный рост, впервые превысив отметку в 3500 долларов

Во вторник, 22 апреля, золото продолжило стремительный рост. Цена за унцию впервые превысила отметку в 3500 долларов на фоне опасений, что президент США Дональд Трамп может уволить главу Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла.

Об этом сообщает агентство R euters .

Сегодня слитки выросли на 2,2% после прыжка на 2,9% во время предыдущей сессии. Трамп призвал ФРС немедленно снизить процентные ставки. Это было расценено как угрозу независимости центрального банка, что привело к падению доллара до самого низкого уровня с 2023 года.

"Инвесторы обходят стороной американские активы на фоне опасений по поводу тарифов и возможного увольнения Пауэлла, что позволяет золоту оставаться в выгодном положении для получения выгоды по проблемам доллара", — сказал Тим Уотерер, главный аналитик рынка в KCM Trade.

Рынки с нетерпением ожидают выступления нескольких должностных лиц ФРС, которые состоятся в конце этой недели, надеясь услышать мнения о предстоящей денежно-кредитной политике на фоне опасений независимости центрального банка.

Фьючерсы на золото в США выросли на 2,3% до $3502,40. Спотовые цены на серебро выросли на 0,3% до 32,80 долларов за унцию, платина выросла на 1,1% до 972,20 долларов, а палладий вырос на 2,2% до 948,14 долларов.

Золото, рассматриваемое как актив-убежище в условиях экономической неопределенности, с начала года выросло почти на 33%. Потоки в обеспеченные слитками биржевые фонды и покупки центральных банков поддержали подъем и цены росли ежемесячно в этом году.

Goldman Sachs Group, одна из крупнейших инвестиционных компаний в США и мире, прогнозирует, что металл может достичь $4000 за унцию в середине 2026 года. Золото может быть "единственным по-настоящему безопасным активом", поскольку инвесторы подвергают сомнению американские активы, включая казначейские облигации.

Ранее, 21 апреля, сообщалось, что цены на золото взлетели до исторического максимума из-за падения курса доллара, критики Федеральной резервной системы (ФРС) со стороны президента Дональда Трампа и опасений относительно торгового конфликта, стимулировавших инвестиции в драгоценный металл.