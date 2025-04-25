На тлі торговельної війни з США у Китаї зріс попит на золоті вироби

Рекордне зростання цін на золото цього тижня у Китаї викликало хвилю зростання роздрібного попиту на дорогоцінний метал. З'явилися ознаки різкого сплеску денної торгівлі золотими виробами.

Про це повідомляє Вloomberg.

У КНР потоки до біржових фондів і роздрібна активність різко зросла, а місцеві виплати населенню різко зросли. Найбільша економіка Азії має великий вплив, оскільки вона є найбільшим споживачем золота, а також провідним виробником.

"Невизначеність на ринку золота триватиме довго, тому що китайці хочуть застрахуватися від геополітичної напруженості", — сказав Семсон Лі, аналітик Commodity Discovery Fund з Гонконгу. Він зазначив, що деякі прогнози передбачали зростання до $5000 за унцію, включаючи довгостроковий прогноз China International Capital — найстарішого інвестиційного банку країни.

"Всі інвестори знають, що китайська економіка перебуває у не найкращому стані, а з урахуванням американських мит ситуація, швидше за все, стане ще гіршою", — сказав Лі.

Золото стало найуспішнішим основним товаром цього року, оскільки спроба адміністрації президента США Дональда Трампа переглянути світовий торговельний порядок вразила ринки, підживлюючи попит на цей дорогоційнний метал. Особливі побоювання викликає потенційно слабший юань.

"Освітлення цін на золото в місцевих ЗМІ посилило страх і жадібність. Існують побоювання упустити вигоду ", — говорить У Цзицзе, аналітик Jinrui Futures.

У країні, де золото шанувалося як традиційна інвестиція домогосподарств протягом століть, є явні ознаки роздрібного ажіотажу. Обсяги торгів на Шанхайській ф'ючерсній біржі значно перевищували 1 мільйон контрактів на день. На тлі торгів у Китаї "ралі" золота, ймовірно, продовжиться. Деякі китайці вкладають усі свої заощадження в золото або беруть для цих цілей кредити, щоб виграти у майбутньому.

Нагадаємо, після рекордних піків, які були зафіксовані цього тижня, 25 квітня ціни на золото знизилися. Спотове золото впало на 0,8% до $3322,36 за унцію. Ф'ючерси на золото у США впали на 0,5% до $3332,90.