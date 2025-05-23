Ціни на платину зросли до дворічного максимуму: скільки коштує дорогоцінний метал

Платина зросла у ціні до самого високого рівня за два роки. Цей дорогоцінний метал має всі шанси на недільний приріст понад 10%. Спотова ціна платини досягла $1097,54 за унцію 23 травня — найвищого рівня з травня 2023 року.

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Про це інформує Delo.ua з посиланням на публікацію Вloomberg.

Платина має всі перспектив на ринку дорогоцінних металів, а Всесвітня інвестиційна рада оцінила її дефіцит майже в 1 мільйон уній в цьому році.

Потенціал платини як замінника більш дорогого золота в ювелірних виробах підняв вартість цього металу, як і непрості перспективи поставок і скорочення надземних запасів.

Золото також продемонструвало недельний ріст, оскільки занепокаєння інвесторів бюджетним дефіцитом США ще більше підвищила його привабливість.

Золото піднялося вище $3330 за унцію і знаходиться на шляху до недельного зростання приблизно на 4%. Серебро і палладий також мають тенденцію до зростання.

"Золото, швидше всього, залишиться в межах діапазону в найближчій перспективі. Однако зберігається геополітична напруженість і зростаюче занепокаєння щодо фіскальних перспектив США", — сказав Джастин Лін, аналітик Global X ETFs.

Нагадаємо, ціни на золото в п’ятницю зросли, готуючись до найбільшого тижневого підйому за понад місяць. Підтримку зростанню надала слабкість долара США та побоювання щодо фіскальної стабільності країни, що підвищило попит на золото як на надійний захист активів.