Золото подорожчало до максимуму за два тижні через боргові ризики США

У четвер ціни на золото досягли найвищого рівня за останні два тижні. Причиною стали побоювання інвесторів щодо зростання державного боргу США та слабкий інтерес до 20-річних казначейських облігацій, що посилило інтерес до золота як надійного активу.

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Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Reuters.

Які ціни на золото та інші метали

Спотова ціна на золото зросла на 0,7%, досягнувши 3336,43 долара за унцію — це найвищий показник з 9 травня.

Тим часом індекс долара США (.DXY) залишається поблизу двотижневого мінімуму, зафіксованого під час попередньої торгової сесії. Ослаблення американської валюти робить золото більш доступним для інвесторів, які розраховуються іншими валютами.

"Зростання вартості золота нині підтримується слабким доларом і стійкими ризиками стагфляції в економіці США", — зазначив Кельвін Вонг, старший ринковий аналітик компанії OANDA в Азійсько-Тихоокеанському регіоні.

Щодо інших дорогоцінних металів:

спотова ціна на срібло зросла майже на 1% — до 33,66 долара за унцію;

платина подешевшала на 0,4% — до 1072,43 долара;

паладій втратив 1,4% і торгується на рівні 1023,50 долара.

Золото як безпечна інвестиція

Комітет з правил Палати представників США, який перебуває під контролем республіканців, у середу підтримав просування законопроєкту Дональда Трампа щодо значного скорочення податків і державних витрат. Це рішення відкриває шлях до голосування в Палаті представників уже найближчим часом.

Того ж дня Міністерство фінансів США зафіксувало слабкий попит на 20-річні облігації на суму 16 мільярдів доларів. Це посилило тиск на долар і викликало занепокоєння на Уолл-стріт, особливо після того, як агентство Moody’s минулого тижня знизило кредитний рейтинг США нижче рівня ААА.

"Схоже, золото повертається до довгострокового зростання після невдалого прориву нижче 3200 доларів. Очікую, що до кінця року ціна досягне 3450–3500 доларів за унцію", — заявив Ілля Співак, керівник відділу глобальної макроекономіки в компанії Tastylive.

Золото традиційно вважається надійним активом під час економічної та геополітичної нестабільності, особливо в умовах низьких процентних ставок.

На тлі геополітичних подій міністр закордонних справ Оману повідомив, що п’ятий раунд ядерних переговорів між США та Іраном заплановано на 23 травня в Римі..

Нагадаємо, минулого місяця Китай імпортував найбільше золота, незважаючи на рекордну вартість дорогоцінного металу. Загальний обсяг імпорту золота в Китай досяг 127,5 тонн, що є 11-місячним максимумом.