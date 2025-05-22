Золото подорожало до максимума за две недели из-за долговых рисков США

В четверг цены на золото достигли самого высокого уровня за последние две недели. Причиной стали опасения инвесторов по поводу роста государственного долга США и слабый интерес к 20-летним казначейским облигациям, что усилило интерес к золоту как надежному активу.

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Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Reuters.

Какие цены на золото и другие металлы

Спотовая цена на золото выросла на 0,7%, достигнув 3336,43 доллара за унцию – это самый высокий показатель с 9 мая.

Тем временем индекс доллара США (.DXY) остается вблизи двухнедельного минимума, зафиксированного на предыдущей торговой сессии. Ослабление американской валюты делает золото более доступным для инвесторов, рассчитываемых другими валютами.

"Рост стоимости золота сейчас поддерживается слабым долларом и устойчивыми рисками стагфляции в экономике США", — отметил Кельвин Вонг, старший рыночный аналитик компании OANDA в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Относительно других драгоценных металлов:

спотовая цена на серебро выросла почти на 1% — до 33,66 доллара за унцию;

платина подешевела на 0,4% — до 1072,43 доллара;

палладий потерял 1,4% и торгуется на уровне 1023,50 доллара.

Золото как безопасная инвестиция

Комитет по правилам Палаты представителей США, находящийся под контролем республиканцев, в среду поддержал продвижение законопроекта Дональда Трампа по значительному сокращению налогов и государственных расходов. Это решение открывает путь к голосованию в Палате представителей уже в ближайшее время.

В этот же день Министерство финансов США зафиксировало слабый спрос на 20-летние облигации на сумму 16 миллиардов долларов. Это усилило давление на доллар и вызвало беспокойство на Уолл-стрит, особенно после того, как агентство Moody's на прошлой неделе снизило кредитный рейтинг США ниже уровня ААА.

"Похоже, золото возвращается к долгосрочному росту после неудачного прорыва ниже 3200 долларов. Ожидаю, что к концу года цена достигнет 3450-3500 долларов за унцию", — заявил Илья Спивак, руководитель отдела глобальной макроэкономики компании Tastylive.

Золото традиционно считается надежным активом в экономической и геополитической нестабильности, особенно в условиях низких процентных ставок.

На фоне геополитических событий министр иностранных дел Омана сообщил, что пятый раунд ядерных переговоров между США и Ираном запланирован на 23 мая в Риме.

Напомним, в прошлом месяце Китай импортировал больше всего золота, несмотря на рекордную стоимость драгоценного металла. Общий объем импорта золота в Китай достиг 127,5 тонн, что является 11-месячным максимумом.