Цены на золото растут из-за фискальных рисков в США

Цены на золото в среду поднялись до самого высокого уровня за последнюю неделю. Причиной послужили ослабление доллара США и рост спроса на безопасные активы на фоне фискальной неопределенности в стране.

CEO + HRD — тандем, що зберігає бізнес у бурю. Досвід топових лідерів команд України. 2 липня на HR Wisdom Summit дізнайтеся про ефективне та стратегічне партнерство між керівником і тим, хто створює бізнес-цінності завдяки управлінню талантами Забронировать участие

Как сообщает Delo.ua, об этом информирует Reuters.

Какие цены на золото

Спотовая цена на золото в среду выросла на 0,5% — до 3305,39 доллара за унцию по состоянию на 04:08 по Гринвичу, достигнув самой высокой отметки с 12 мая во время торгов.

В то же время доллар США ослаб до минимума с 7 мая, что сделало золото более доступным для иностранных покупателей, поскольку оно номинируется в долларах.

"Индекс доллара упал более чем на один пункт за последние сутки. Это стало следствием снижения кредитного рейтинга Moody's и скептицизма по поводу налогового законопроекта Трампа, который продолжает давить на американскую валюту", — отметил аналитик Marex Эдвард Меир. По его словам, такая ситуация способствует росту цен

Золото растет на фоне политического напряжения

Во вторник Дональд Трамп пытался убедить республиканцев поддержать масштабный налоговый законопроект, но несколько иждивенцев в Конгрессе могут заблокировать инициативу, являющуюся ключевой для его внутренней повестки дня.

На этом фоне цены на золото растут, потому что актив традиционно считается безопасным в условиях политической нестабильности и низких ставок. Аналитики прогнозируют дальнейший рост цен, хотя положительные новости по торговле могут временно ограничить этот тренд.

Глава ФРС Сент-Луиса Альберто Мусалем подчеркнул, что снижение торгового напряжения поддержит рынок труда и стабилизирует инфляцию.

Цены на палладий снизились на 1,2% до $1001,41, хотя ранее в сессии металл достиг максимума с 4 февраля. По мнению трейдеров, положительные новости от автопроизводителей, в частности со стороны Honda, делающей ставку на гибриды, могут поддержать рынок палладия. Оба металла – палладий и платина – активно используются в автомобильной промышленности для снижения выбросов.

Напомним, в прошлом месяце Китай импортировал больше всего золота, несмотря на рекордную стоимость драгоценного металла. Общий объем импорта золота в Китай достиг 127,5 тонн, что является 11-месячным максимумом.