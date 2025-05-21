Ціни на золото зростають через фіскальні ризики в США

Ціни на золото у середу піднялися до найвищого рівня за останній тиждень. Причиною стали ослаблення долара США та зростання попиту на безпечні активи на фоні фіскальної невизначеності в країні.

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Як повідомляє Delo.ua, про це інформує Reuters.

Які ціни на золото

Спотова ціна на золото у середу зросла на 0,5% — до 3305,39 долара за унцію станом на 04:08 за Гринвічем, досягнувши найвищої позначки з 12 травня під час торгів.

Водночас долар США ослаб до мінімуму з 7 травня, що зробило золото більш доступним для іноземних покупців, оскільки воно номінується в доларах.

"Індекс долара впав більш ніж на один пункт за останню добу. Це стало наслідком зниження кредитного рейтингу Moody's та скептицизму щодо податкового законопроєкту Трампа, що продовжує тиснути на американську валюту", — зазначив аналітик Marex Едвард Меїр. За його словами, така ситуація сприяє зростанню цін на золото.

Золото зростає на тлі політичної напруги

У вівторок Дональд Трамп намагався переконати республіканців підтримати масштабний податковий законопроєкт, але кілька утриманців у Конгресі можуть заблокувати ініціативу, що є ключовою для його внутрішнього порядку денного.

На цьому тлі ціни на золото зростають, адже актив традиційно вважається безпечним в умовах політичної нестабільності та низьких ставок. Аналітики прогнозують подальше зростання цін, хоча позитивні новини щодо торгівлі можуть тимчасово обмежити цей тренд.

Глава ФРС Сент-Луїса Альберто Мусалем наголосив, що зниження торговельної напруги підтримає ринок праці та стабілізує інфляцію.

Ціни на паладій знизилися на 1,2% до $1001,41, хоча раніше в сесії метал досяг максимуму з 4 лютого. На думку трейдерів, позитивні новини від автовиробників, зокрема з боку Honda, яка робить ставку на гібриди, можуть підтримати ринок паладію. Обидва метали — паладій і платина — активно використовуються в автомобільній промисловості для зниження викидів.

Нагадаємо, минулого місяця Китай імпортував найбільше золота, незважаючи на рекордну вартість дорогоцінного металу. Загальний обсяг імпорту золота в Китай досяг 127,5 тонн, що є 11-місячним максимумом.