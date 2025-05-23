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Цены на платину выросли до двухлетнего максимума: сколько стоит драгоценный металл

слитки платины
Платина значительно выросла в цене. / Freepik

Платина выросла в цене до самого высокого уровня за два года. Этот драгметалл имеет все шансы на воскресный прирост более 10%. Спотовая цена платины достигла $1097,54 за унцию 23 мая — самого высокого уровня с мая 2023 года.

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Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на публикацию Вloomberg.

Платина имеет все перспективы на рынке драгоценных металлов, а Всемирный инвестиционный совет оценил ее дефицит почти в 1 миллион уний в этом году.

Потенциал платины как заменителя более дорогого золота в ювелирных изделиях поднял стоимость этого металла, как и непростые перспективы поставок и сокращение надземных запасов.

Золото также продемонстрировало еженедельный рост, поскольку обеспокоенность инвесторов бюджетным дефицитом США еще больше повысила его привлекательность.

Золото поднялось выше $3330 за унцию и находится по пути к недельному росту примерно на 4%. Серебро и палладий также имеют тенденцию к росту.

"Золото, скорее всего, останется в пределах диапазона в ближайшей перспективе. Однако сохраняется геополитическая напряженность и растущая обеспокоенность по поводу фискальных перспектив США", — сказал Джастин Лин, аналитик Global X ETFs .

Напомним, цены на золото в пятницу выросли, готовясь к наибольшему недельному подъему за более месяца. Поддержку росту оказала слабость доллара США и опасения по поводу фискальной стабильности страны, что повысило спрос на золото как на надежную защиту активов.

Автор:
Татьяна Ковальчук