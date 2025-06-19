Платина бьет рекорды: цены выросли до максимума за десятилетие на фоне дефицита

Платина продолжила мощный рост, достигнув наивысшего уровня за более десяти лет, при этом рост был обусловлен резким спросом и ожиданиями дефицита на рынке. Спотовые цены выросли более чем на 2% до $1350,17 за унцию, что является самым высоким показателем с сентября 2014 года.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на публикацию Вloomberg.

Признаком краткосрочного дефицита является то, что металл с немедленной поставкой торгуется дороже фьючерсов.

Эксперты отмечают, что платина находится на пути к рекордному квартальному росту после того, как признаки сильного спроса в Китае, а также значительный интерес инвесторов усилили опасения по поводу дефицита этого благородного металла. Однако есть сомнения, что большой спрос будет продолжительным.

Одна из самых крупных инвестиционных компаний в США и мире Goldman Sachs Group прогнозирует, что цены упадут в диапазон от 800 до 1150 долларов за унцию.

"Ставки на платин в высокие, поэтому афинажные заводы не стремятся производить ее, поскольку себестоимость намного выше. Поэтому спрос растет, но предложения недостаточно... надземные запасы ограничены", — пояснил Брайан Лан, директор компании GoldSilver Central, специализирующейся на торговле физическими слитками золота, серебра и серебра по цене в режиме реального времени.

Палладий вырос на 1,1% до 1059,96 долларов, а серебро осталось на прежнем уровне 36,72 долларов за унцию. А спотовое золото выросло на 0,1% до $3371,15 за унцию, фьючерсы на золото в США упали на 0,6% до $3388,60.

Напомним, 23 мая платина выросла в цене до самого высокого уровня за два года. Этот драгметалл имеет все шансы на воскресный прирост более 10%. Спотовая цена платины достигла $1097,54 за унцию 23 мая – самого высокого уровня с мая 2023 года.