Срібло дорожчає: що буде з цінами та чи варто інвестувати у дорогоцінний метал

За даними аналітики агенції Bloomberg , наприкінці травня срібло суттєво подорожчало – на 6,5% до 31,49 долара за унцію, що було найвищим показником з лютого 2013 року. Експерти прогнозують, що ціни зростатимуть й далі, втім, краще не поспішати з інвестиціями у срібло.

Загалом у цьому році дорогоцінний метал подорожчав на 32%, випередивши золото за темпами зростання ціни. Срібло стало одним із найефективніших основних товарів року. Ралі срібла відбувається на тлі зростання інтересу інвесторів та прогнозованого дефіциту ринку.

За словами старшого товарного стратега TD Securities Деніела Галі, прорив дорогоцінного металу через рівень 30 доларів може спровокувати значну купівельну активність біржових фондів, збільшуючи ризик скорочення срібла. Попри те, що інтерес інвесторів до біржових фондів, забезпечених сріблом, був незначним, фізичні продажі металу зросли, зокрема в сінгапурському дилері Silver Bullion Pte.

Що буде з цінами на срібло у подальшому

Зараз ціна на срібло дещо знизилася, але американські трейдери очікують у наступні місяці зростання вартості. За даними CME FedWatch Tool, торгівці оцінюють вірогідність зниження ключової ставки ФРС у вересні у 64%. Нижча відсоткова ставка, як правило, підштовхує вгору ціну срібла.

Нагадаємо, що 20 березня ФРС США вирішила зберегти ключову ставку на рівні 5,25-5,5% – це максимум за останні 23 роки. З березня 2022 року ставка загалом зросла на 500 базисних пунктів. До цього протягом двох років вона залишалась на рівні 0−0,25% річних.

Базова ставка ФРС – кредитна ставка, за якою банки надають один одному короткострокові позики. Коли Федеральний комітет з операцій на відкритому ринку (FOMC) хоче знизити відсоткові ставки, він збільшує грошову масу, купуючи державні облігації. І навпаки, коли Комітет хоче підвищити ставку, він продає державні облігації, вилучаючи з обігу гроші, які були отримані від цих продажів. Базова ставка ФРС – що це? (Приховати)

Олександр Хмелевський, кандидат економічних наук, незалежний експерт, говорить, що в цьому році ФРС розпочне цикл зниження облікової ставки, що вплине й на вартість дорогоцінних металів.

"Відповідно, будуть зростати й ціни на дорогоцінні метали, зокрема й срібло. Проте, таке зростання не буде значним. Максимальна ціна на срібло цього року не перевищить 35 доларів за унцію", – каже експерт.

Максим Орищак, аналітик компанії "Центр біржових технологій", вважає, що темпи зростання срібла у 2,1 раза випередили золото . До середини червня 2024 року котирування жовтого дорогоцінного металу додали всього 12,7% і досягли значення у $2326 за тройську унцію.

Він зазначив, що серед загальних причин позитивної динаміки цін на срібло та золото можна виділити дві основні: напружена геополітична ситуація та ймовірне зниження ставок ФРС. Волл-стріт вважає, що Федеральна резервна система (ФРС) знизить облікову ставку вже у вересні. Крім того, ми бачимо все більше ознак воєнної ескалації в Україні та Газі. Експертна спільнота чекає на велику атаку росії в найближчі місяці. А Ізраїль анонсує можливе вторгнення до Лівану для знищення "Хезболли".

Якщо інерція поведе події в цьому напрямку, а це базовий сценарій, то відкат цін на дорогоцінні метали з середини травня зміниться новою хвилею зростання. Для срібла це можливість піднятися до $35,00-37,00 за унцію до кінця літа. З поточного показника – це зростання ще на 20,0-23,0% Максим Орищак Аналітик компанії "Центр біржових технологій"

Експерт додав, що великі інвестори ставлять на такий сценарій. За даними ETF iShares Silver Trust (SLV), фонду який спеціалізується на вкладенях у срібло, з початку червня інвестори принесли у фонд $482,9 млн. "Крупним" світовим гравцям подобається ситуація, що склалася на ринку срібла і їх не бентежить ситуативне зниження цін у червні. Натомість вони бачать значний дефіцит пропозиції, що сприятиме росту ціни на метал.

"У 2023 році дефіцит пропозицій становив 142 млн унцій, а цього року має зрости до 265 млн. У сріблі є стійкий попит. Він продукується геополітикою, зеленою енергетикою та новими технологіями. І нарешті срібло має великий "апсайд". Воно вдвічі недооцінене до золота. Ціни двох дорогоцінних металів роз'їхалися дуже сильно. Це відхилення від історичної норми. Щоб зрівнятися, срібло має подорожчати ще на 100-105% до $60,00 за унцію. Але це перспектива 1-2 років", – підсумував Орищак.

Чи вигідно інвестувати у срібло в Україні

Максим Марченко, начальник управління дилінгових операцій РВС, зазначив, що зараз при купівлі банківських злитків срібла в касі банку до ціни продажу металу додається ПДВ (20%), тому клієнт купує метал переплачуючи 20%.

"Після впровадження ПДВ на срібло, "чорний" ринок зробив банки неконкурентними. Тому фактично можливості легально і вигідно інвестувати в фізичне срібло в банківських злитках у клієнтів немає", – пояснив Марченко.

До того ж, не так багато банків пропонують купити злитки срібла, та й ціни там не найкращі. Наприклад, у ПриватБанку 1 грам срібла у 10-грамовому злитку коштує 90,9 грн, якщо ви його купуєте, і 32 грн, якщо ви його продаєте . І це не враховуючи ПДВ.

Тому купувати банківські злитки для населення не надто вигідно. Ще один варіант інвестування – колекційні срібних монети, які пропонують банки та навіть Національний банк України. Наприклад, зараз на сайті НБУ є монета вартістю 2195 грн і вагою 31,1 г, тобто один грам срібла в ній коштує 70,5 грн. Але не факт, що в інвестора буде можливість продати ці монети з суттєвим прибутком.

Наприклад, станом на 21 червня, НБУ встановив закупівельну ціну на грам срібла у розмірі 39,09 грн .

Олександр Хмелевський теж переконаний, що інвестувати й банківське срібло в Україні не вигідно. Різниця між цінами купівлі й продажу, яку пропонують українські банки, досягає 30%.

"Придбавши срібло, ви навряд чи отримаєте прибуток, навіть в разі суттєвого зростання цін на нього. Українські банки не відкривають рахунків в сріблі, на відміну від золота, що також зменшує інвестиційну привабливість срібла. Інвестувати в срібло можна через інвестиційні фонди, наприклад ETF. Придбати ETF можна через брокерські контори в Україні. В такому разі ви отримаєте курс купівлі та продажу наближений до світових ринків та невелику плату за зберігання", – зазначив Хмелевський.

Він додав, що інвестиції на фінансових ринках є ризикованими, адже курс срібла має високу волатильність. Не виключено, що придбавши срібло з надією на прибуток, в можна отримати збитки.

Які переваги та недоліки таких інвестицій

Дорогоцінні метали вважають одним із найефективніших засобів захисту коштів від інфляції. Навіть при падінні курсу валют, вартість металів може залишатися стабільною, чи, навпаки, зростати. Втім, розглядати їх як швидку інвестицію з високою дохідністю не варто. Інвестиції у дорогоцінні метали найкраще підійдуть для того, аби зберегти гроші, але не примножити їх.

Максим Марченко додає, що основною перевагою срібла є те, що це фактично і тверда фізична валюта, і сировина одночасно. Срібло, як і золото, традиційно залишається ліквідним активом. І не останню роль у цьому відіграє глобальний світовий попит на дорогоцінні метали.

Втім, експерти переконані, що недоліків у таких інвестицій більше.

До недоліків можна віднести значну вагу й об'єм при інвестиціях на суттєву суму, що вимагає як місця для зберігання, так і певних зусиль на переміщення такої інвестиції Максим Марченко Начальник управління дилінгових операцій РВС

Про це говорить й Олександр Хмелевський, який пояснює, якщо для зберігання срібла, ви орендуєте банківський сейф, то ви понесете додаткові витрати, що зменшить дохід вашої інвестиції.

Окрім ризиків волатильності та труднощів зі зберіганням, ще однією проблемою для інвесторів є відсутність дивідендів. Інвестиції у срібло не приносять дивідендів та додаткових процентів, адже для цього металу немає спеціальних депозитів. Тому експерти радять все ретельно зважити, перед інвестуванням у метали, аби не зробити необдуманий крок.