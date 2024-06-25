Серебро дорожает: что будет с ценами и стоит ли инвестировать в драгоценный металл

По данным аналитики агентства Bloomberg , в конце мая серебро существенно подорожало – на 6,5% до 31,49 доллара за унцию, что было самым высоким показателем с февраля 2013 года. Эксперты прогнозируют, что цены будут расти и дальше, впрочем, лучше не торопиться с инвестициями в серебро.

В целом в этом году драгметалл подорожал на 32%, опередив золото по темпам роста цены. Серебро стало одним из самых эффективных основных товаров года. Ралли серебра происходит на фоне роста интереса инвесторов и прогнозируемого дефицита рынка.

По словам старшего товарного стратега TD Securities Дэниела Гали, прорыв драгоценного металла из-за уровня 30 долларов может спровоцировать значительную покупательскую активность биржевых фондов, увеличивая риск сокращения серебра. Несмотря на то, что интерес инвесторов к биржевым фондам, обеспеченным серебром, был незначительным, физические продажи металла выросли, в частности, в сингапурском дилере Silver Bullion Pte.

Что будет с ценами на серебро в дальнейшем

Сейчас цена серебра несколько снизилась, но американские трейдеры ожидают в последующие месяцы роста стоимости. По данным CME FedWatch Tool, торговцы оценивают вероятность понижения ключевой ставки ФРС в сентябре в 64%. Более низкая процентная ставка, как правило, подталкивает вверх цену серебра.

Напомним, что 20 марта ФРС США решила сохранить ключевую ставку на уровне 5,25-5,5% – это максимум за последние 23 года . С марта 2022 года ставка выросла на 500 базисных пунктов. До этого в течение двух лет она оставалась на уровне 0-0,25% годовых.

Базовая ставка ФРС – кредитная ставка, по которой банки предоставляют друг другу краткосрочные ссуды. Когда Федеральный комитет по операциям на открытом рынке (FOMC) хочет снизить процентные ставки, он увеличивает денежную массу, покупая государственные облигации. И наоборот, когда Комитет хочет повысить ставку, он продает государственные облигации, изымая из обращения деньги, полученные от этих продаж. Базовая ставка ФРС – что это? (Приховати)

Александр Хмелевский, кандидат экономических наук, независимый эксперт, говорит, что в этом году ФРС начнет цикл снижения учетной ставки, что повлияет и на стоимость драгоценных металлов.

"Соответственно, будут расти и цены на драгоценные металлы, в том числе и серебро. Однако такой рост не будет значительным. Максимальная цена на серебро в этом году не превысит 35 долларов за унцию", – говорит эксперт.

Максим Орищак, аналитик компании "Центр биржевых технологий", считает, что темпы роста серебра в 2,1 раза опередили золото . К середине июня 2024 года котировки желтого драгоценного металла прибавили всего 12,7% и достигли значения в $2326 за тройскую унцию.

Он отметил, что среди общих причин положительной динамики цен на серебро и золото можно выделить два основных: напряженная геополитическая ситуация и вероятное снижение ставок ФРС. Уолл-стрит считает, что Федеральная резервная система (ФРС) снизит учетную ставку уже в сентябре. Кроме того, мы видим больше признаков военной эскалации в Украине и Газе. Экспертное сообщество ждет большой атаки россии в ближайшие месяцы. Израиль же анонсирует возможное вторжение в Ливан для уничтожения "Хезболлы".

Если инерция поведет события в этом направлении, а это базовый сценарий, то откат цен на драгоценные металлы с середины мая сменится новой волной роста. Для серебра это возможность подняться до $35,00-37,00 за унцию к концу лета. С текущего показателя – это рост еще на 20,0-23,0% Максим Орищак Аналитик компании "Центр биржевых технологий"

Эксперт добавил, что крупные инвесторы ставят на подобный сценарий. По данным ETF iShares Silver Trust (SLV), фонда специализирующегося на вложениях в серебро, с начала июня инвесторы принесли в фонд $482,9 млн . в июне. В то же время они видят значительный дефицит предложения, что будет способствовать росту цены на металл.

"В 2023 году дефицит предложений составил 142 млн унций, а в этом году должно вырасти до 265 млн. У серебра есть устойчивый спрос. Он продуцируется геополитикой, зеленой энергетикой и новыми технологиями. И наконец серебро имеет большой "апсайд". Оно вдвое. .Цены двух драгоценных металлов разъехались очень сильно. Это отклонение от исторической нормы.

Выгодно ли инвестировать в серебро в Украине

Максим Марченко, начальник управления дилинговых операций РВС, отметил, что сейчас при покупке банковских слитков серебра в кассе банка к цене продажи металла добавляется НДС (20%), поэтому клиент покупает металл, переплачивая 20%.

"После внедрения НДС на серебро "черный" рынок сделал банки неконкурентными. Поэтому фактически возможности легально и выгодно инвестировать в физическое серебро в банковских слитках у клиентов нет", – пояснил Марченко.

К тому же не так много банков предлагают купить слитки серебра, да и цены там не самые лучшие. К примеру, в ПриватБанке 1 грамм серебра в 10-граммовом слитке стоит 90,9 грн, если вы его покупаете, и 32 грн, если вы его продаете . И это без учета НДС.

Потому покупать банковские слитки для населения не слишком выгодно. Еще один вариант инвестирования – коллекционные серебряные монеты, предлагаемые банками и даже Национальным банком Украины. К примеру, сейчас на сайте НБУ есть монета стоимостью 2195 грн и весом 31,1 г, то есть один грамм серебра в ней стоит 70,5 грн. Но не факт, что у инвестора будет возможность реализовать эти монеты с значимой прибылью.

Например, по состоянию на 21 июня НБУ установил закупочную цену на грамм серебра в размере 39,09 грн .

Александр Хмелевский тоже убежден, что инвестировать и банковское серебро в Украине невыгодно. Разница между ценами купли-продажи, которую предлагают украинские банки, достигает 30%.

"Приобретя серебро, вы вряд ли получите прибыль даже в случае существенного роста цен на него. Украинские банки не открывают счетов в серебре, в отличие от золота, что также уменьшает инвестиционную привлекательность серебра. Инвестировать в серебро можно через инвестиционные фонды, например ETF. Приобрести ETF можно через брокерские конторы в Украине. В таком случае вы получите курс покупки и продажи, приближенный к мировым рынкам и небольшую плату за хранение", – отметил Хмелевский.

Он добавил, что инвестиции на финансовых рынках рискованны, ведь курс серебра имеет высокую волатильность. Не исключено, что приобретя серебро с надеждой на прибыль, можно получить убытки.

Какие преимущества и недостатки таких инвестиций

Драгметаллы считают одним из самых эффективных средств защиты средств от инфляции. Даже при падении курса валют стоимость металлов может оставаться стабильной, или, наоборот, расти. Впрочем, рассматривать их как скорую инвестицию с высокой доходностью не стоит. Инвестиции в драгоценные металлы лучше подойдут для того, чтобы сохранить деньги, но не приумножить их.

Максим Марченко добавляет, что основным преимуществом серебра является то, что это фактически и жесткая физическая валюта, и сырье одновременно. Серебро, как и золото, обычно остается ликвидным активом. И не последнюю роль в этом играет глобальный мировой спрос на драгоценные металлы.

Впрочем, эксперты убеждены, что недостатков таких инвестиций больше.

К недостаткам можно отнести значительный вес и объем при инвестициях на существенную сумму, требующую как места для хранения, так и определенных усилий на перемещение такой инвестиции. Максим Марченко Начальник управления дилинговых операций РВС

Об этом говорит и Александр Хмелевский, который объясняет, если для хранения серебра вы арендуете банковский сейф, то вы понесете дополнительные расходы, что уменьшит доход вашей инвестиции.

Кроме рисков волатильности и трудностей с хранением еще одной проблемой для инвесторов является отсутствие дивидендов. Инвестиции в серебро не приносят дивиденды и дополнительные проценты, ведь для этого металла нет специальных депозитов. Поэтому эксперты советуют все тщательно взвесить перед инвестированием в металлы, чтобы не сделать необдуманный шаг.