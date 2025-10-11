Крипторинок пережив найбільшу в історії хвилю ліквідацій: втрачено понад $19 млрд за добу

Криптовалютний ринок зазнав рекордних збитків після різкої хвилі ліквідацій, що сталася лише через кілька днів після того, як біткоїн досяг історичного максимуму. Протягом останніх 24 годин було ліквідовано позицій на суму понад 19 мільярдів доларів, а понад 1,6 мільйона трейдерів втратили свої активи.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Вloomberg.

У п’ятницю лише за годину торгів було знищено близько 7 мільярдів. Платформа Coinglass зазначає, що фактична сума може бути ще більшою, оскільки біржі не завжди повідомляють про такі ордери в режимі реального часу.

На найбільшій криптобіржі світу Binance, відбувається щосекунди до одного ордера на ліквідацію.

За оцінками головного трейдера Multicoin Capital Браяна Стругатса, загальна сума ліквідацій може перевищувати 30 мільярдів доларів.

"Зараз увага зосереджена на ризиках контрагентів і можливому ефекті ширшої ринкової кризи", — зазначив він.

Різке падіння ринку пов’язане з заявою президента США Дональда Трампа про запровадження додаткових 100% мит на Китай і нових обмежень на експорт програмного забезпечення. Цей крок спричинив хвилю невизначеності на фінансових ринках, що призвело до масового виходу з ризикових активів.

"У п’ятницю спалахнула оновлена торговельна війна між Китаєм та США, що спричинило скорочення позицій у ризикових активах", — пояснив Раві Доші, співкерівник відділу ринків FalconX.

Біткойн втратив понад 12%

Після оголошення тарифів ціна біткойна впала більш ніж на 12%, з рекордних $125 000 до рівня близько $113 000 станом на ранок суботи в Лондоні.

Співзасновниця Orbit Markets Керолайн Морон зазначила, що рівень $100 000 може стати критичною підтримкою і падіння нижче цієї позначки сигналізуватиме про завершення трирічного бичачого циклу.

Платформа Deribit зафіксувала найбільший обсяг опціонів на продаж саме на рівнях $110 000 і $100 000.

Загострення риторики між США та Китаєм обвалило акції, нафту та криптовалюти, водночас підштовхнувши інвесторів до "тихої гавані" — золота та держоблігацій США.

Нагадаємо, біткоїн зранку 14 серпня встановив новий історичний рекорд, перевищивши позначку у $124 тисяч.