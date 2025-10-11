Крипторинок пережил самую большую в истории волну ликвидаций: потеряно более $19 млрд в сутки

Криптовалютный рынок понес рекордные убытки после резкой волны ликвидаций, произошедшей лишь спустя несколько дней после того, как биткоин достиг исторического максимума. За последние 24 часа было ликвидировано позиций на сумму более 19 миллиардов долларов, а более 1,6 миллиона трейдеров потеряли свои активы.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Вloomberg .

В пятницу только через час торгов было уничтожено около 7 миллиардов. Платформа Coinglass отмечает, что фактическая сумма может быть еще больше, поскольку биржи не всегда сообщают о таких ордерах в режиме реального времени.

На крупнейшей криптобирже мира Binance, происходит ежесекундно до одного ордера на ликвидацию.

По оценкам главного трейдера Multicoin Capital Брайана Стругатса, общая сумма ликвидаций может превышать 30 миллиардов долларов.

"Сейчас внимание сосредоточено на рисках контрагентов и возможном эффекте более широкого рыночного кризиса", — отметил он.

Резкое падение рынка связано с заявлением президента США Дональда Трампа о введении дополнительных 100% пошлин на Китай и новых ограничений на экспорт программного обеспечения. Этот шаг вызвал волну неопределенности на финансовых рынках, что привело к массовому выходу из рисковых активов.

"В пятницу вспыхнула обновленная торговая война между Китаем и США, что повлекло за собой сокращение позиций в рисковых активах", — пояснил Рави Доши, соруководитель отдела рынков FalconX.

Биткойн потерял более 12%

После объявления тарифов цена биткойна упала более чем на 12%, с рекордных $125 000 до уровня около $113 000 по состоянию на утро субботы в Лондоне.

Соучредитель Orbit Markets Кэролайн Морон отметила, что уровень $100 000 может стать критической поддержкой и падение ниже этой отметки будет сигнализировать о завершении трехлетнего бычьего цикла.

Платформа Deribit зафиксировала самый большой объем опционов на продажу именно на уровнях $110 000 и $100 000.

Обострение риторики между США и Китаем обрушило акции, нефть и криптовалюты, в то же время подтолкнув инвесторов к "тихой гавани" — золоту и гособлигациям США.

Напомним, бы иткоин утром 14 августа установил новый исторический рекорд, превысив отметку в $124 тысяч.