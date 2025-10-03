Запланована подія 2

Сегодня цена биткоина превысила $120 000: инвесторы ищут безопасные активы

биткоин
Биткой вырос до более чем $120 000. / Freepik

Впервые после установления рекордного максимума семь недель назад цена биткоина выросла до более чем $120 000. Это происходит на фоне усиления спекуляций о том, что вероятное прекращение работы правительства США побуждает инвесторов искать безопасные активы.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на публикацию Вloomberg.

Поклонники оригинальной криптовалюты давно называют ее "цифровым золотом", отводя ей роль, аналогичную драгоценному металлу, во времена экономических и политических потрясений.

"Впервые за некоторое время макроэкономическая тема, кажется, захватила биткоин, с начала недели получивший приток ETF на сумму 1,5 миллиарда долларов, и, похоже, пытается догнать впечатляющее движение золота последних нескольких недель" , - прокомментировал ситуацию Карим Дандаши, внебиржевой трейдер криптотрейдинговой фирмы Flowdesk.

Самый большой по рыночной стоимости цифровой актив 14 августа достиг рекордных 124 514 долларов, а за неделю вырос примерно на 10%. По состоянию на момент написания материала на бирже Вinance цена биткоина составила 120 724,67 долларов.

Рост других криптовалют

Меньшие и более волатильные токены также стремительно выросли: Solana прибавила 5,7%, Litecoin – 6,7%, а Dogecoin – 4,7%. Акции, связанные с криптовалютами компаний, также выросли: оператор биржи Coinbase Global вырос на 7,8%, биткойн-казначейская компания Strategy – на 3,5%, а майнер MARA Holdings – на 2,1%.

Райан Воткинс, соучредитель криптоинвестиционного фонда Syncracy Capital, подытожил: "Сентябрь исторически является самым слабым месяцем года для бойко, а четвертый квартал исторически является сильнейшим кварталом года ".

Напомним, бы итоин утром 14 августа установил новый исторический рекорд, превысив отметку в $124 тысяч. Позже главная криптовалюта подешевела на 2 тысячи долларов и на время публикации стоила почти 122 тысячи долларов.

Автор:
Татьяна Ковальчук