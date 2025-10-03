Сьогодні ціна біткоїна перевищила $120 000: інвестори шукають безпечні активи

Вперше після встановлення рекордного максимуму сім тижнів тому, ціна біткоїна зросла до понад $120 000. Це відбувається на тлі посилення спекуляцій про те, що ймовірне припинення роботи уряду США спонукає інвесторів шукати безпечні активи.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на публікацію Вloomberg.

Прихильники оригінальної криптовалюти давно називають її "цифровим золотом", відводячи їй роль, аналогічну дорогоцінному металу, у часи економічних та політичних потрясінь.

"Вперше за деякий час макроекономічна тема, здається, захопила біткоїн, який з початку тижня отримав приплив ETF на суму 1,5 мільярда доларів, і, схоже, намагається наздогнати вражаючий рух золота останніх кількох тижнів", — прокоментував ситуацію Карім Дандаші, позабіржовий трейдер криптотрейдингової фірми Flowdesk.

Найбільший за ринковою вартістю цифровий актив 14 серпня він досяг рекордних 124 514 доларів, а за тиждень зріс приблизно на 10%. Станом на момент написання матеріалу на біржі Вinance ціна біткоїна становила 120 724, 67 доларів.

Зростання інших криптовалют

Менші та більш волатильні токени також стрімко зросли: Solana додала 5,7%, Litecoin – 6,7%, а Dogecoin – 4,7%. Акції пов'язаних з криптовалютами компаній також зросли: оператор біржі Coinbase Global зріс на 7,8%, біткойн-казначейська компанія Strategy – на 3,5%, а майнер MARA Holdings – на 2,1%.

Райан Воткінс, співзасновник криптоінвестиційного фонду Syncracy Capital, підсумував: "Вересень історично є найслабшим місяцем року для біткоїна, а четвертий квартал історично є найсильнішим кварталом року".

Нагадаємо, біткоїн зранку 14 серпня встановив новий історичний рекорд, перевищивши позначку у $124 тисяч. Пізніше головна криптовалюта подешевшала на $2 тисячі і на час публікації коштувала майже $122 тисячі.