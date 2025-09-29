Золото побило исторический рекорд: цена впервые превысила $3800

29 сентября спотовая цена на золото подскочила на 1,4% и достигла $3812,49. Фьючерсы на золото в США с поставкой в декабре выросли на 0,9% до $3842,20.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на публикацию Reuters.

Этот скачок был спровоцирован сочетанием факторов. Ключевым стало усиление ставок на понижение ключевой ставки Федеральной резервной системой США (ФРС), что привело к ослаблению доллара. Кроме того, опасения по поводу возможного прекращения работы правительства США (так называемый "шатдаун") повысили спрос на традиционно безопасные активы.

Падение Индекса доллара США на 0,2% сделало золотые слитки, цена которых фиксируется в долларах, более привлекательными для иностранных инвесторов.

Прогноз аналитиков

"Поскольку ФРС намерена еще больше снизить ставки в течение следующих шести месяцев, я думаю, что для желтого металла должно быть больше потенциала для роста, ориентируясь на уровень $3900 за унцию. Беспокойство по прекращению работы правительства (США) также поддерживает спрос на безопасные активы, такие как золото", - отметил аналитик UBS Джованни Стауново.

Золото, традиционно преуспевающее во время геополитической и экономической неопределенности, с начала года выросло в цене более 45%. На фоне этого многие брокерские компании стали оптимистично настроенными.

SPDR Gold Trust, крупнейший в мире биржевой инвестиционный фонд (ETF), поддерживаемый золотом, зафиксировал рост своих активов на 0,89% до 1005,72 метрических тонн в пятницу.

Аналитики Deutsche Bank также прокомментировали ситуацию: "Мы считаем, что официальный спрос и активы ETF играют ключевую роль в укреплении золота, в то время как спрос на ювелирные изделия и предложение переработанных материалов являются сдерживающими факторами".

На волне роста золота поднялись и другие драгоценные металлы:

спотовая цена на серебро выросла на 1,8% до $46,84 за унцию, достигнув более 14-летнего максимума;

платина поднялась на 2,8% до $1612,30 доллара, что является 12-летним максимумом;

палладий вырос на 0,5% до $1276,94 доллара.

Независимый аналитик Росс Норман так объяснил рост цен на серебро и платиновые металлы: "Серебро и металлы платиновой группы реагируют на две основные вещи – рост промышленной активности из-за снижения ставок и более высоких уровней запасов, поскольку страны стремятся обеспечить себе достаточную доступность в мире неопределенности цепей поставок".

Напомним, в начале 2025 года цена золота выросла с $2626 за унцию до рекордной отметки в $3759, которая зафиксирована по состоянию на 23 сентября. Прирост составляет 43%, в то время как в прошлом году драгоценный металл подорожал на 27%. Сегодняшний рост стоимости золота удерживает его на пути к самому успешному году с 1979 года.