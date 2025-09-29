Золото побило історичний рекорд: ціна вперше перевищила $3800

29 версня спотова ціна на золото підскочила на 1,4% і досягла $3812,49. Ф'ючерси на золото в США з поставкою у грудні зросли на 0,9% до позначки $3842,20.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на публікацію Reuters.

Цей стрибок був спровокований поєднанням факторів. Ключовим стало посилення ставок на зниження ключової ставки Федеральною резервною системою США (ФРС), що призвело до ослаблення долара. Крім того, побоювання щодо можливого припинення роботи уряду США (так званий "шатдаун") підвищили попит на традиційно безпечні активи.

Падіння Індексу долара США на 0,2% зробило золоті злитки, ціна яких фіксується в доларах, більш привабливими для іноземних інвесторів.

Прогноз аналітиків

"Оскільки ФРС має намір ще більше знизити ставки протягом наступних шести місяців, я думаю, що для жовтого металу має бути більше потенціалу для зростання, орієнтуючись на рівень $3900 за унцію. Занепокоєння щодо припинення роботи уряду (США) також підтримує попит на безпечні активи, такі як золото ", — зазначив аналітик UBS Джованні Стауново.

Золото, яке традиційно процвітає під час геополітичної й економічної невизначеності, з початку року зросло в ціні понад 45%. На тлі цього багато брокерських компаній стали оптимістично налаштованими.

SPDR Gold Trust, найбільший у світі біржовий інвестиційний фонд (ETF), що підтримується золотом, зафіксував зростання своїх активів на 0,89% до 1005,72 метричних тонн у п'ятницю.

Аналітики Deutsche Bank також прокоментували ситуацію: "Ми вважаємо, що офіційний попит та активи ETF відіграють ключову роль у зміцненні золота, тоді як попит на ювелірні вироби та пропозиція перероблених матеріалів є стримуючими факторами".

На хвилі зростання золота піднялися й інші дорогоцінні метали:

спотова ціна на срібло зросла на 1,8% до $46,84 за унцію, досягнувши більш ніж 14-річного максимуму;

зросла на 1,8% до $46,84 за унцію, досягнувши більш ніж 14-річного максимуму; платина піднялася на 2,8% до $1612,30 долара, що є 12-річним максимумом;

піднялася на 2,8% до $1612,30 долара, що є 12-річним максимумом; паладій зріс на 0,5% до $1276,94 долара.

Незалежний аналітик Росс Норман так пояснив зростання цін на срібло та платинові метали: "Срібло та метали платинової групи реагують на дві основні речі – зростання промислової активності через зниження ставок та вищі рівні запасів, оскільки країни прагнуть забезпечити собі достатню доступність у світі невизначеності ланцюгів поставок".

Нагадаємо, від початку 2025 року ціна золота зросла з $2626 за унцію до рекордної позначки у $3759, яку зафіксовано станом на 23 вересня. Приріст становить 43%, тоді як минулого року дорогоцінний метал подорожчав на 27%. Сьогоднішнє зростання вартості золота утримує його на шляху до найуспішнішого року з 1979-го.