Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,38

+0,13

EUR

48,73

+0,31

Готівковий курс:

USD

41,30

41,23

EUR

48,85

48,69

Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс 2025

ТопФінанс-2025
Драйвери економіки

Драйвери

економіки
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Золото б’є рекорди. Цьогоріч ціна зросла вже на 43% і прямує до найкращого показника 1979-го

золото
Золото продовжує дорожчати / Depositphotos

Від початку 2025 року ціна золота зросла з $2626 за унцію до рекордної позначки у $3759, яку зафіксовано станом на 23 вересня. Приріст становить 43%, тоді як минулого року дорогоцінний метал подорожчав на 27%. Сьогоднішнє зростання вартості золота утримує його на шляху до найуспішнішого року з 1979-го.

Про це пише Delo.ua з посиланням на публікацію The Guardian.

Втім, як зазначає видання, щоб перевершити показники 1979 року, знадобиться ще більший ривок: тоді на тлі глобальної інфляції та ослаблення долара вартість золота більш ніж подвоїлася — з $226 до $512 за унцію. Тобто зростання становило 127%.

За словами стратега Deutsche Bank Джима Ріда, золото цього року вже подорожчало на 43% і встановило нові рекорди, що робить 2025-й потенційно найсильнішим для дорогоцінного металу з часів Іранської революції та нафтової кризи. Саме тоді інвестори масово звернулися до золота як до захисного активу від інфляції.

Як пише Reuters, керівник досліджень брокерської компанії Pepperstone Кріс Вестон зазначив, що сьогодні інвестори хеджують свій ризик від акцій, купуючи золото.

Сьогоднішній ціновий рекорд у $3759 майже на 9% більше, ніж місяць тому.

Напередодні Delo.ua писало, що золото подорожчало до $3691,53 за унцію. Це теж було рекордним на той час показником.

Аналітики прогнозують, що цього тижня дорогоцінний метал буде встановлювати нові історичні максимуми.

Автор:
Наталія Гулєнцова