Золото б’є рекорди. Цьогоріч ціна зросла вже на 43% і прямує до найкращого показника 1979-го

Від початку 2025 року ціна золота зросла з $2626 за унцію до рекордної позначки у $3759, яку зафіксовано станом на 23 вересня. Приріст становить 43%, тоді як минулого року дорогоцінний метал подорожчав на 27%. Сьогоднішнє зростання вартості золота утримує його на шляху до найуспішнішого року з 1979-го.

Про це пише Delo.ua з посиланням на публікацію The Guardian.

Втім, як зазначає видання, щоб перевершити показники 1979 року, знадобиться ще більший ривок: тоді на тлі глобальної інфляції та ослаблення долара вартість золота більш ніж подвоїлася — з $226 до $512 за унцію. Тобто зростання становило 127%.

За словами стратега Deutsche Bank Джима Ріда, золото цього року вже подорожчало на 43% і встановило нові рекорди, що робить 2025-й потенційно найсильнішим для дорогоцінного металу з часів Іранської революції та нафтової кризи. Саме тоді інвестори масово звернулися до золота як до захисного активу від інфляції.

Як пише Reuters, керівник досліджень брокерської компанії Pepperstone Кріс Вестон зазначив, що сьогодні інвестори хеджують свій ризик від акцій, купуючи золото.

Сьогоднішній ціновий рекорд у $3759 майже на 9% більше, ніж місяць тому.

Напередодні Delo.ua писало, що золото подорожчало до $3691,53 за унцію. Це теж було рекордним на той час показником.

Аналітики прогнозують, що цього тижня дорогоцінний метал буде встановлювати нові історичні максимуми.