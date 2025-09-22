Запланована подія 2

Ціна на золото тримається на високому рівні: аналітики прогнозують нові максимуми

золоті монети, зливки золота
Ціна на золото тримається на високому рівні. / Freepik

Ціна на золото коливалася в межах рекордного рівня. 22 вересня спотова ціна на золото зросла на 0,2% до $3 691,53 за унцію. Ф'ючерси на золото в США з грудневою поставкою зросли на 0,6% до $3 727,4. Минулого тижня у середу ціна на злитки досягла рекорду в $3 707,4.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на публікацію Reuters.

За словами головного ринкового аналітика KCM Trade Тіма Вотерера, "золото повернулося на поріг у $3 700, і цього тижня можуть бути досягнуті нові максимуми, якщо макроекономічні дані США підтримуватимуть поміркований наратив ФРС".

Ринок очікує на публікацію основного індексу особистих споживчих витрат (PCE) США, який є пріоритетним показником інфляції для центрального банку. Вотерер зазначив, що "поєднання поміркованої політики ФРС та постійних покупок центральним банком тримає імпульс на боці золота".

Цього тижня заплановані виступи щонайменше десятка посадовців ФРС, включаючи голову Джерома Пауелла. У середу ФРС знизила процентні ставки на 25 базисних пунктів.

Згідно з інструментом CME FedWatch, інвестори очікують ще двох знижень ставки цього року: по 25 базисних пунктів у жовтні та грудні. Ймовірність цих знижень становить 93% та 81% відповідно.

Як зазначають аналітики, ціна на злитки цього року зросла більш ніж на 40%. Спотове срібло зросло на 1% до $43,49 за унцію, платина — на 0,4% до $1 409,47, а паладій — на 0,8% до $1 157,75.

Нагадаємо, 16 вересня ціна на золото перетнула позначку в $3 689 за унцію. Це зростання відбулося на тлі ослаблення долара та очікувань щодо зниження процентних ставок Федеральною резервною системою США (ФРС).

Автор:
Тетяна Ковальчук