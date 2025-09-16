Ціна на золото досягла нового максимуму: скільки коштує дорогоцінний метал сьогодні

16 вересня ціна на золото досягла нового історичного рекорду, перетнувши позначку в $3 689 за унцію. Це зростання відбулося на тлі ослаблення долара та очікувань щодо зниження процентних ставок Федеральною резервною системою США (ФРС).

Про це інформує Delo.ua з посиланням на публікацію Reuters.

Спотова ціна на золото зросла на 0,1% до 3 683,28 долара за унцію. Ф'ючерси на золото в США з поставкою у грудні залишилися незмінними на рівні 3 720,10 долара.

Експерти ринку, зокрема аналітик Кайл Родда, відзначають оптимістичний настрій інвесторів, які готуються до пом'якшення монетарної політики ФРС. Зниження ставок робить золото, як нерентабельний актив, більш привабливим для інвесторів. Також це впливає на курс долара, що робить золото дешевшим для покупців з іншими валютами.

За прогнозами, ФРС майже гарантовано знизить ключову ставку на 25 базисних пунктів (б.п.) на своєму засіданні 17 вересня. Цей крок може стати каталізатором для подальшого зростання ціни золота, що може підштовхнути її до ціни у $3 700.

Підтримку зростанню ціни золота також надає збільшення активів у найбільшому ETF, забезпеченому золотом, SPDR Gold Trust, що свідчить про зростання попиту.

Спотове срібло впало на 0,2% до 42,63 долара за унцію, платина залишилася на рівні 1401,65 долара, а паладій залишився незмінним на рівні 1183,76 долара.

Нагадаємо, 8 вересня ціна на золото наблизилась до $3600 за унцію. Зростанню сприяли слабший, ніж очікувалося, звіт про зайнятість у США та очікування зниження ставки ФРС цього місяця.