Цена на золото достигла нового максимума: сколько стоит драгоценный металл сегодня

16 сентября цена на золото достигла нового исторического рекорда, перейдя отметку в $3689 за унцию. Этот рост произошел на фоне ослабления доллара и ожиданий снижения процентных ставок Федеральной резервной системой США (ФРС).

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на публикацию Reuters.

Спотовая цена на золото выросла на 0,1% до 3683,28 доллара за унцию. Фьючерсы на золото в США с поставкой в декабре остались неизменными на уровне 3720,10 доллара.

Эксперты рынка, в частности аналитик Кайл Родда, отмечают оптимистичный настрой инвесторов, готовящихся к смягчению монетарной политики ФРС. Снижение ставок делает золото как нерентабельный актив более привлекательным для инвесторов. Также это влияет на курс доллара, что делает золото дешевле для покупателей с другими валютами.

По прогнозам, ФРС почти гарантированно снизит ключевую ставку на 25 базисных пунктов (б.п.) на своем заседании 17 сентября. Этот шаг может стать катализатором для дальнейшего роста цены золота, что может подтолкнуть ее к цене в $3700.

Поддержку росту цены золота также оказывает увеличение активов в крупнейшем ETF, обеспеченном золотом, SPDR Gold Trust, что свидетельствует о росте спроса.

Спотовое серебро упало на 0,2% до 42,63 доллара за унцию, платина осталась на уровне 1401,65 доллара, а палладий остался неизменным на уровне 1183,76 доллара.

Напомним, 8 сентября цена на золото приблизилась к $3600 за унцию. Росту способствовали более слабый, чем ожидалось, отчет о занятости в США и ожидание снижения ставки ФРС в этом месяце.