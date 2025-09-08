Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,22

--0,13

EUR

48,16

+0,03

Наличный курс:

USD

41,30

41,22

EUR

48,51

48,35

Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Золото приближается к $3600: что повлияло на рынок

золото, цены, торги.
Рост цен на золото

В понедельник цена на золото оставалась близкой к историческому максимуму, приближаясь к $3600 за унцию. Росту способствовали более слабый, чем ожидалось, отчет о занятости в США и ожидание снижения ставки ФРС в этом месяце.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на публикацию Reuters.

Какая цена золото?

Спотовая цена на золото выросла на 0,2% и достигла $3593,79 за унцию, после того, как в пятницу металл торговался вблизи рекордного максимума в $3599,89.

Главным фактором поддержки золота стали данные о занятости в США и ожидании возможного снижения ставки Федеральной резервной системы на 50 базисных пунктов в сентябре.

Августовские данные показали резкое замедление роста занятости в США и повышение уровня безработицы до 4,3% почти четырехлетнего максимума, что подтверждает смягчение условий на рынке труда и создает основания для потенциального снижения ставки ФРС. Трейдеры уже учли вероятное сокращение ставки на 25 базисных пунктов и оценивают возможность большего снижения на 50 пунктов на уровне 8% по данным CME FedWatch.

Низкие процентные ставки уменьшают альтернативную стоимость удержания золота и давят на доллар, делая металл более привлекательным для иностранных инвесторов. В фокусе рынка сейчас отчет об инфляции в США, который будет опубликован в четверг и может прояснить ожидаемый объем снижения ставки ФРС.

С начала года золото подорожало на 37% после роста на 27% в 2024 году благодаря слабости доллара, скупованию металла центральными банками, смягчению монетарной политики и геополитической неопределенности. Центральный банк Китая продлил покупку золота, добавляя металл в резервы уже десятый месяц подряд. Спекулянты также нарастили чистые длинные позиции на 20 740 контрактов до 168 862 за неделю, закончившуюся 2 сентября.

В сегменте других драгметаллов спотовое серебро снизилось на 0,1% до $40,92 за унцию, платина подорожала на 1,5% до $1 393,27, а палладий — на 1,2% до $1 123,20.

Напомним, 2 сентября цена на золотые слитки с немедленной поставкой выросла на 0,9% до $3508,73 за унцию. Эта отметка превысила предыдущий максимум, зафиксированный в апреле. С начала года стоимость драгметалла выросла уже на 33%.

Автор:
Ольга Опенько