Золото приближается к $3600: что повлияло на рынок

В понедельник цена на золото оставалась близкой к историческому максимуму, приближаясь к $3600 за унцию. Росту способствовали более слабый, чем ожидалось, отчет о занятости в США и ожидание снижения ставки ФРС в этом месяце.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на публикацию Reuters.

Какая цена золото?

Спотовая цена на золото выросла на 0,2% и достигла $3593,79 за унцию, после того, как в пятницу металл торговался вблизи рекордного максимума в $3599,89.

Главным фактором поддержки золота стали данные о занятости в США и ожидании возможного снижения ставки Федеральной резервной системы на 50 базисных пунктов в сентябре.

Августовские данные показали резкое замедление роста занятости в США и повышение уровня безработицы до 4,3% почти четырехлетнего максимума, что подтверждает смягчение условий на рынке труда и создает основания для потенциального снижения ставки ФРС. Трейдеры уже учли вероятное сокращение ставки на 25 базисных пунктов и оценивают возможность большего снижения на 50 пунктов на уровне 8% по данным CME FedWatch.

Низкие процентные ставки уменьшают альтернативную стоимость удержания золота и давят на доллар, делая металл более привлекательным для иностранных инвесторов. В фокусе рынка сейчас отчет об инфляции в США, который будет опубликован в четверг и может прояснить ожидаемый объем снижения ставки ФРС.

С начала года золото подорожало на 37% после роста на 27% в 2024 году благодаря слабости доллара, скупованию металла центральными банками, смягчению монетарной политики и геополитической неопределенности. Центральный банк Китая продлил покупку золота, добавляя металл в резервы уже десятый месяц подряд. Спекулянты также нарастили чистые длинные позиции на 20 740 контрактов до 168 862 за неделю, закончившуюся 2 сентября.

В сегменте других драгметаллов спотовое серебро снизилось на 0,1% до $40,92 за унцию, платина подорожала на 1,5% до $1 393,27, а палладий — на 1,2% до $1 123,20.

Напомним, 2 сентября цена на золотые слитки с немедленной поставкой выросла на 0,9% до $3508,73 за унцию. Эта отметка превысила предыдущий максимум, зафиксированный в апреле. С начала года стоимость драгметалла выросла уже на 33%.