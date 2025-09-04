Цена на золото упала, но аналитики сохраняют оптимистический прогноз и ожидают рост

4 сентября спотовая цена на золото упала на 0,6% до 3538,56 доллара за унцию. Фьючерсы на золото в США с поставкой в декабре упали на 1,1% до 3596,20 доллара. Накануне стоимость драгоценного металла достигла рекордного уровня в $3578,5.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на публикацию Reuters.

Эта коррекция произошла на фоне фиксации прибыли инвесторами, ожидающими новых данных по занятости в США. Несмотря на краткосрочное падение, аналитики сохраняют оптимистический прогноз, в частности Брайан Лан из GoldSilver Central, считает, что золото остается на "бычьем" рынке. Ожидание понижения ставки Федеральной резервной системой США и роста спроса на "безопасные активы" будут продолжать стимулировать рост цен.

Эксперты из Goldman Sachs прогнозируют, что цена на золото может значительно превысить их базовый уровень: "Если частные инвесторы будут больше диверсифицировать свои инвестиции в золото, мы видим потенциальный рост цен на золото значительно выше нашего базового уровня в 4000 долларов на середину 2026 года. Как результат, золото остается нашим долгосрочным".

Что касается других драгоценных металлов, то спотовая цена на серебро сегодня упала на 0,8% до $40,85 за унцию по достижении высочайшего уровня с сентября 2011 года в среду. Платина снизилась на 1% до $1407,1, а палладий – на 0,8% до $1138,11.

Напомним, 2 сентября цена на золотые слитки с немедленной поставкой выросла на 0,9% до $3508,73 за унцию. Эта отметка превысила предыдущий максимум, зафиксированный в апреле. С начала года стоимость драгметалла выросла уже на 33%.