Ціна на золото впала, але аналітики зберігають оптимістичний прогноз та очікують зростання

4 вересня спотова ціна на золото впала на 0,6% до 3 538,56 долара за унцію. Ф'ючерси на золото в США з поставкою у грудні впали на 1,1% до 3 596,20 долара. Напередодні вартість на дорогоцінний метал сягнула рекордного рівня в $3578,5.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на публікацію Reuters.

Ця корекція сталася на тлі фіксації прибутку інвесторами, які чекають на нові дані щодо зайнятості в США. Попри короткострокове падіння, аналітики зберігають оптимістичний прогноз, зокрема Браян Лан з GoldSilver Central, вважає, що золото залишається на "бичачому" ринку. Очікування зниження ставки Федеральною резервною системою США та зростання попиту на "безпечні активи" продовжуватимуть стимулювати зростання цін.

Експерти з Goldman Sachs прогнозують, що ціна на золото може значно перевищити їхній базовий рівень: "Якщо приватні інвестори більше диверсифікуватимуть свої інвестиції в золото, ми бачимо потенційне зростання цін на золото значно вище нашого базового рівня в 4000 доларів на середину 2026 року. Як результат, золото залишається нашою довгостроковою рекомендацією з найвищим показником".

Щодо інших дорогоцінних металів, то спотова ціна на срібло сьогодні впала на 0,8% до $40,85 за унцію після досягнення найвищого рівня з вересня 2011 року в середу. Платина знизилася на 1% до $1407,1, а паладій – на 0,8% до $1138,11.

Нагадаємо, 2 вересня ціна на золоті злитки з негайною поставкою зросла на 0,9% до $3508,73 за унцію. Ця позначка перевищила попередній максимум, зафіксований у квітні. З початку року вартість дорогоцінного металу зросла вже на 33%.