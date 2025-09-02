Ціна на золото досягла рекордного рівня: скільки коштує дорогоцінний метал сьогодні

Сьогодні, 2 вересня, ціна на золоті злитки з негайною поставкою зросла на 0,9%, досягнувши рекордного рівня в $3508,73 за унцію. Ця позначка перевищила попередній максимум, зафіксований у квітні. З початку року вартість дорогоцінного металу зросла вже на 33%.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на публікацію Вloomberg.

Востаннє ціна на золото зросла до рекордного рівня у квітні, після того, як президент Дональд Трамп оприлюднив початковий план запровадження масштабних тарифів для більшості торговельних партнерів США. Ціни невдовзі знизилися та протягом кількох місяців залишалися переважно в певному діапазоні.

"Інвестори, які збільшують обсяги золотих резервів, особливо на тлі скорочення ставки ФРС (Федеральної резервної системи США — ред.), підштовхують ціни до зростання. Наш базовий сценарій полягає в тому, що золото продовжуватиме досягати нових максимумів у найближчі квартали. Нижчі процентні ставки, м’якші економічні дані та постійна підвищена макроекономічна невизначеність і геополітичні ризики посилюють роль золота як диверсифікатора портфеля", – сказав стратег UBS Group AG Джоні Тівес.

Срібло також подорожчало більш ніж удвічі за останні три роки. Білий метал зріс більш ніж на 40% з початку року, а в понеділок ціни вперше з 2011 року перевищили позначку в 40 доларів за унцію.

Підвищені ризики у сферах геополітики, економіки та світової торгівлі зумовили збільшення попиту на ці активи-притулки.

Нагадаємо, наприкінці липня світовий попит на золото, включаючи позабіржову торгівлю (OTC), зріс на 3% у річному обчисленні, сягнувши 1248,8 метричних тонн у другому кварталі 2025 року. Цей приріст значною мірою зумовлений збільшенням інвестицій на 78%.