Золото відновило позиції: інвестори чекають новин щодо інфляції в США

У вівторок, 12 серпня, ціни на золото зросли, частково відновившись після значного падіння напередодні. Це зростання відбулося на тлі очікування інвесторами даних про інфляцію в США, які можуть прояснити, як швидко Федеральна резервна система (ФРС) знижуватиме процентні ставки.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на публікацію Reuters.

Спотова ціна на золото зросла на 0,1% до 3 348,41 долара за унцію. Ф'ючерси на золото в США з поставкою у грудні знизилися на 0,2% до 3 397,10 долара.

У понеділок золото подешевшало на 1,6%, а ф’ючерси впали більш ніж на 2% після того, як президент США Дональд Трамп заявив, що мита на імпортні золоті зливки не запроваджуватимуться, що знизило напруженість на ринку.

За словами старшого аналітика ринку OANDA Кельвіна Вонга, учасники ринку зосереджені на майбутньому зниженні ставки ФРС, яке, ймовірно, відбудеться у вересні. Він зазначив, що якщо основні дані щодо індексу споживчих цін (ІСЦ) виявляться нижчими за прогнозовані, це посилить очікування щодо зниження ставки.

Аналітик також пояснив, що таке зниження може зменшити вартість зберігання золота. Крім того, він додав, що дохідність 10-річних держоблігацій США залишається нижче "ключового рівня опору", що може сприяти зростанню цін на золото.

Водночас ринки майже не відреагували на підписаний Трампом указ про продовження на 90 днів паузи у введенні підвищених мит на імпорт із Китаю.

Серед інших дорогоцінних металів: срібло подорожчало на 0,7% — до $37,88 за унцію, платина — на 0,3% до $1 330,25, а паладій зріс на 0,9% — до $1 145,47.

Нагадаємо, США та Китай продовжили торговельне перемир’я. Обидві країни призупинили дію підвищених тарифів на товари одна одної. У виконавчому указі Трампа йдеться, що президент США продовжив на 90 днів торговельне перемир’я з Китаєм, яке передбачає призупинення підвищених тарифів на китайські товари.