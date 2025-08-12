Золото возобновило позиции: инвесторы ждут новостей по инфляции в США

Во вторник, 12 августа, цены на золото выросли, частично восстановившись после значительного падения накануне. Этот рост произошел на фоне ожидания инвесторами данных об инфляции в США, которые могут прояснить, как скоро Федеральная резервная система (ФРС) будет снижать процентные ставки.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на публикацию Reuters.

Спотовая цена на золото выросла на 0,1% до 3348,41 доллара за унцию. Фьючерсы на золото в США с поставкой в декабре снизились на 0,2% до 3397,10 доллара.

В понедельник золото подешевело на 1,6%, а фьючерсы упали более чем на 2% после того, как президент США Дональд Трамп заявил, что пошлины на импортные золотые слитки не будут вводиться, что снизило напряженность на рынке.

По словам старшего аналитика рынка OANDA Кельвина Вонга, участники рынка сосредоточены на предстоящем понижении ставки ФРС, которое, возможно, состоится в сентябре. Он отметил, что если основные данные по индексу потребительских цен (ИПЦ) окажутся ниже прогнозируемых, это усугубит ожидания по снижению ставки.

Аналитик также пояснил, что такое снижение может снизить стоимость хранения золота. Кроме того, он добавил, что доходность 10-летних гособлигаций США остается ниже "ключевого уровня сопротивления", что может способствовать росту цен на золото.

В то же время, рынки почти не отреагировали на подписанный Трампом указ о продлении на 90 дней паузы во введении повышенных пошлин на импорт из Китая.

Среди других драгоценных металлов: серебро подорожало на 0,7% до $37,88 за унцию, платина — на 0,3% до $1 330,25, а палладий вырос на 0,9% до $1 145,47.

Напомним, США и Китай продолжили торговое перемирие. Обе страны приостановили действие повышенных тарифов на товары друг друга. В исполнительном указе Трампа говорится, что президент США продлил на 90 дней торговое перемирие с Китаем, предусматривающее приостановку повышенных тарифов на китайские товары.