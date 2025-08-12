Торговая война США-Китай: тарифы заморожены еще на 90 дней

Соединенные Штаты и Китай продлили торговое перемирие еще на 90 дней. Обе страны приостановили действие повышенных тарифов на товары друг друга.

Как пишет Delo.ua, об этом речь в указе Белого дома и в уведомлении Министерства торговли Китая.

США и Китай договорились продолжить перемирие

"Только что подписал указ, который продлит срок действия тарифной остановки в отношении Китая еще на 90 дней. Все остальные элементы соглашения останутся неизменными", - написал Трамп.

В исполнительном указе Трампа говорится, что президент США продлил на 90 дней торговое перемирие с Китаем, предусматривающее приостановку повышенных тарифов на китайские товары. Это решение принято в рамках продолжающихся переговоров между двумя странами по торговым вопросам и национальной безопасности.

Ранее из-за большого торгового дефицита и проблем взаимности США ввели дополнительные пошлины на товары из Китая, но, учитывая продвижение в переговорах, приостановили их действие. Продолжение перемирия позволяет продлить обсуждение без введения новых торговых ограничений.

Ответственные ведомства США должны обеспечить исполнение этого решения в соответствии с законодательством.

Министерство торговли Китая также объявило о 90-дневной приостановке действия дополнительных тарифов на товары из США. Кроме того, страна планирует продолжить меры по приостановке или отмене нетарифных контрмер, введенных в ответ на американские ограничения.

Пошлина Трампа

2 апреля Дональд Трамп объявил о введении минимальной пошлины в размере 10% на импорт из 185 стран, в том числе 20% для товаров из ЕС и 34% для Китая. С 3 апреля начали действовать 25% пошлины на импорт автомобилей.

4 апреля Китай в ответ ввел 34% тарифы на американские товары.

9 апреля США повысили таможенную ставку на китайский импорт до 125%, раньше она была 104%. Китай ответил введением дополнительных 84% пошлин.

10 апреля в Белом доме сообщили, что общая ставка на китайский импорт фактически достигла 145%, учитывая и предыдущие 20% на фентанил.

14 мая США и Китай договорились о 90-дневной приостановке действия дополнительных пошлин.

Также в мае Федеральный суд по международной торговле Соединенных Штатов заблокировал введение пошлин, введенных Дональдом Трампом, постановив, что президент США превысил свои полномочия.