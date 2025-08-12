Торгівельна війна США-Китай: тарифи заморожені ще на 90 днів

Сполучені Штати та Китай продовжили торговельне перемир’я ще на 90 днів. Обидві країни призупинили дію підвищених тарифів на товари одна одної.

Як пише Delo.ua, про це йдеться в указі Білого Дому та в повідомленні Міністерства торгівлі Китаю.

США та Китай домовились продовжити перемир’я

"Щойно підписав указ, який продовжить термін дії тарифної зупинки щодо Китаю ще на 90 днів. Усі інші елементи угоди залишаться незмінними", - написав Трамп.

У виконавчому указі Трампа йдеться, що президент США продовжив на 90 днів торговельне перемир’я з Китаєм, яке передбачає призупинення підвищених тарифів на китайські товари. Це рішення ухвалене в рамках триваючих переговорів між двома країнами щодо торговельних питань та національної безпеки.

Раніше через великий торговельний дефіцит та проблеми взаємності США запровадили додаткові мита на товари з Китаю, але з огляду на поступ у переговорах призупинили їх дію. Продовження перемир’я дозволяє продовжити обговорення без введення нових торговельних обмежень.

Відповідальні відомства США мають забезпечити виконання цього рішення відповідно до законодавства.

Міністерство торгівлі Китаю також оголосило про 90-денне призупинення дії додаткових тарифів на товари зі США. Крім того, країна планує продовжити заходи з призупинення або скасування нетарифних контрзаходів, які були введені у відповідь на американські обмеження.

Мита Трампа

2 квітня Дональд Трамп оголосив про введення мінімального мита в розмірі 10% на імпорт із 185 країн, зокрема 20% для товарів з ЄС і 34% для Китаю. З 3 квітня почали діяти 25% мита на імпорт автомобілів.

4 квітня Китай у відповідь ввів 34% тарифи на американські товари.

9 квітня США підвищили митну ставку на китайський імпорт до 125%, раніше вона була 104%. Китай відповів введенням додаткових 84% мит.

10 квітня в Білому домі повідомили, що загальна ставка на китайський імпорт фактично сягнула 145%, враховуючи і попередні 20% на фентаніл.

14 травня США та Китай домовилися про 90-денне призупинення дії додаткових мит.

Також у травні Федеральний суд з міжнародної торгівлі Сполучених Штатів заблокував запровадження мит, введених Дональдом Трампом, постановивши, що президент США перевищив свої повноваження.