Китай готовий скасувати всі мита на імпорт з 53 країн Африки

Влада Китаю заявила про готовність скасувати мита на імпорт із усіх 53 африканських країн, з якими він має дипломатичні відносини.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на публікацію ВВС.

Цей крок, оголошений на зустрічі про співпрацю між КНР та Африкою. Китай розкритикував "спроби деяких країн порушити існуючий міжнародний економічний і торговий порядок" за допомогою одностороннього запровадження тарифів, натякаючи на мита Дональда Трампа, та закликав США вирішувати торговельні суперечки на основі "рівності, поваги та взаємної вигоди".

Китай є найбільшим торговим партнером Африки, зберігаючи цю позицію протягом останніх 15 років. У 2023 році Африка експортувала до цієї азіатської країни товари на суму близько 170 млрд доларів.

Введення нульових мит, якщо вони буде реалізовані, стане продовженням угоди, укладеної минулого року з Китаєм, про відміну мит на товари з 33 африканських країн, що класифікуються як "найменш розвинені".

Розширений список включатиме деякі з найбільших торгових партнерів Китаю на континенті, включаючи Південну Африку та Нігерію. У КНР не повідомили, коли рішення набуде чинності. Відомо, що Китай імпортує великий обсяг сировини з Африки, зокрема з Демократичної Республіки Конго і Гвінеї.

2024 року США імпортували з Африки товарів на суму $39,5 млрд. Частина з них була ввезена в рамках угоди про нульові тарифи. Однак у квітні 2025 року президент Дональд Трамп викликав сум'яття серед торгових партнерів США на африканському континенті, оголосивши про введення високих мит на імпорт із багатьох країн, включаючи ставку в 50% для Лесото, 30% для Південної Африки та 14% для Нігерії.

Нагадаємо, 11 червня Сполучені Штати Америки та Китай погодили угоду щодо повернення до торговельного перемир'я та скасування експортних обмежень Китаю на рідкісноземельні елементи.