Золото дешевеет на фоне неопределенности: инвесторы заняли выжидательную позицию

В понедельник, 11 августа, цены на золото снизились. Инвесторы ожидают официальных разъяснений о возможных тарифах на импортные золотые слитки от Белого дома.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на публикацию Reuters.

Спотовая цена на золото снизилась на 1,2% до 3356,30 доллара. Фьючерсы на золото в США с поставкой в декабре свалились на 2,3% до 3410,50 баксов за унцию.

"Сначала рынок укрепился из-за неопределенности вокруг тарифов, но сейчас переживает нервное падение, поскольку участники ожидают дальнейших разъяснений от Белого дома", – сказал Джим Вайкофф, старший аналитик Kitco Metals.

Reuters отмечает, что золото, как правило, хорошо показывает себя в периоды неопределенности и низких процентных ставок.

В свою очередь, технический аналитик Reuters Ван Тао не исключает дальнейшего падения цен на спотовое золото. По его мнению, котировки будут находиться в диапазоне 3314-3342 долларов за унцию (или 106-107 долларов за грамм).

Среди других металлов спотовое серебро упало на 1,5% до 37,76 доллара, платина снизилась на 1,1% до 1 316,69 доллара, а палладий потерял 1,1% до 1 138,30 доллара.

Напомним, в конце июля мировой спрос на золото, включая внебиржевую торговлю (OTC), вырос на 3% в годовом исчислении, достигнув 1248,8 метрических тонн во втором квартале 2025 года. Этот прирост во многом обусловлен увеличением инвестиций на 78%.