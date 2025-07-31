Мировой спрос на золото повысился на 3% на фоне резкого скачка инвестиций

Мировой спрос на золото, включая внебиржевую торговлю (OTC), вырос на 3% в годовом исчислении, достигнув 1248,8 метрических тонн во втором квартале 2025 года.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Reuters.

Спотовые цены на золото выросли на 26% с начала года после достижения рекордных 3500 долларов за тройскую унцию в апреле, поскольку неопределенная мировая торговая политика и геополитическая турбулентность привели к притоку средств в безопасные активы.

По данным Всемирного золотого совета (WGC), спрос на золотые слитки вырос на 21% во втором квартале, компенсируя непрерывное падение спроса на золотые монеты.

Мировое потребление золотых ювелирных изделий, являющееся ключевой категорией физического спроса на золото, сократилось на 14%, достигнув 341 тонны. Это самый низкий показатель с третьего квартала 2020 года, когда мир находился в разгаре пандемии. Основной причиной столь значительного падения являются высокие цены на золото, отпугивающие потенциальных покупателей.

"Значительная часть этого спада пришлась на Китай и Индию, чья совокупная доля рынка упала ниже 50%, в третий раз за последние пять лет", - добавили в совете.

Центральные банки, еще один важный источник спроса на золото, сократили свои закупки драгоценного металла на 21% до 166,5 тонны во втором квартале.

Что касается предложения, то объем переработки вырос на 4% до 347,2 тонн во втором квартале, но оставался относительно низким, несмотря на рекордные цены, поскольку индийские потребители решили обменять старые ювелирные изделия на новые или предоставлять их в качестве залога под кредиты.

WGC снизила свою оценку закупок золота центральными банками в этом году, добавив, что долгосрочная тенденция перераспределения центральных банков по активам США на золото остается неизменной.

Напомним, ранее золото подорожало на фоне ослабления доллара. Спотовые цены на этот драгметалл выросли на 0,6% до $3341,29 за унцию. Доллар США снизился на 0,1%, что сделало золото более дешевым для покупателей, владеющих другими валютами.