Світовий попит на золото підвищився на 3% на тлі різкого стрибка інвестицій

Світовий попит на золото, включаючи позабіржову торгівлю (OTC), зріс на 3% у річному обчисленні, сягнувши 1248,8 метричних тонн у другому кварталі 2025 року. Цей приріст значною мірою зумовлений збільшенням інвестицій на 78%.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Reuters.

Спотові ціни на золото зросли на 26% з початку року після досягнення рекордних 3500 доларів за тройську унцію у квітні, оскільки невизначена світова торговельна політика та геополітична турбулентність сприяли припливу коштів у безпечні активи.

За даними Всесвітньої золотої ради (WGC), попит на золоті злитки зріс на 21% у другому кварталі, компенсуючи безперервне падіння попиту на золоті монети.

Світове споживання золотих ювелірних виробів, що є ключовою категорією фізичного попиту на золото, скоротилося на 14%, досягнувши 341 тонни. Це найнижчий показник з третього кварталу 2020 року, коли світ перебував у розпалі пандемії. Основною причиною такого значного падіння є високі ціни на золото, що відлякують потенційних покупців.

"Значна частина цього спаду припала на Китай та Індію, чия сукупна частка ринку впала нижче 50%, втретє за останні п'ять років", - додали у раді.

Центральні банки, ще одне важливе джерело попиту на золото, скоротили свої закупівлі дорогоцінного металу на 21% до 166,5 тонн у другому кварталі.

Що стосується пропозиції, то обсяг переробки зріс на 4% до 347,2 тонни у другому кварталі, але залишався відносно низьким, незважаючи на рекордні ціни, оскільки індійські споживачі вирішили обміняти старі ювелірні вироби на нові або надавати їх як заставу під кредити.

WGC знизила свою оцінку закупівель золота центральними банками цього року, додавши, що довгострокова тенденція перерозподілу центральних банків з активів США на золото залишається незмінною.

Нагадаємо, раніше золото подорожчало на тлі ослаблення долара. Спотові ціни на цей дорогоцінний метал зросли на 0,6% до $3341,29 за унцію. Долар США знизився на 0,1%, що зробило золото більш дешевим для покупців, які володіють іншими валютами.