Фьючерсы на золото достигли рекордной отметки после сообщения о введении пошлин США на килограммовые слитки

Фьючерсы на золото добились рекордной отметки. / Depositphotos

Фьючерсы на золото добились нового рекорда после того, как США ввели пошлины на импорт килограммовых золотых слитков. Это решение 8 августа повлекло за собой значительный рост разницы между фьючерсными и спотовыми ценами на рынке более чем на $100.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на публикацию Reuters.

Фьючерсы на золото со снабжением в декабре в пятницу выросли на 1% до $3489,40, а в определенный момент достигли рекордных $3534,10. В то же время спотовая цена на золото осталась почти неизменной — $3399,22 за унцию.

Это произошло после сообщения Financial Times о письме Таможенно-пограничной службы США от 31 июля, которое классифицирует золотые слитки весом 1 кг и 100 унций как подлежащие налогообложению высшими пошлинами.

Эксперты считают, что это решение может особенно сильно повлиять на Швейцарию — самый крупный мировой центр афинажа золота. Как отметил аналитик MarketPulse Зайн Вавда, тариф нарушит торговлю золотом, что приведет к росту цен для потребителей. Он также предупредил о возможных перебоях в снабжении, что может дополнительно повысить цены на спотовое золото.

Старший рыночный стратег RJO Futures Боб Хаберкорн считает, что неопределенность по поставкам золота в США увеличит спрос на этот актив как на "безопасную гавань". Кроме того, ожидание понижения процентной ставки Федеральной резервной системой США в сентябре также поддерживает рост цен.

Напомним, в конце июля с витовым спросом на золото, включая внебиржевую торговлю (OTC), вырос на 3% в годовом исчислении, достигнув 1248,8 метрических тонн во втором квартале 2025 года. Этот прирост во многом обусловлен увеличением инвестиций на 78%.

Татьяна Ковальчук