Новини
Ф'ючерси на золото досягли рекордної позначки після повідомлення про введення мит США на кілограмові зливки

Ф'ючерси на золото досягли нового рекорду після того, як США запровадили мита на імпорт кілограмових золотих злитків. Це рішення 8 серпня спричинило значне зростання різниці між ф'ючерсними та спотовими цінами на ринку на понад $100. 

Про це інформує Delo.ua з посиланням на публікацію Reuters.

Ф'ючерси на золото з постачанням у грудні у п’ятницю зросли на 1% до $3489,40, а в певний момент досягли рекордних $3534,10. Водночас, спотова ціна на золото залишилася майже незмінною — $3399,22 за унцію.

Це сталося після повідомлення Financial Times про лист Митно-прикордонної служби США від 31 липня, який класифікує золоті злитки вагою 1 кг і 100 унцій як такі, що підлягають оподаткуванню вищими митами.

Експерти вважають, що це рішення може особливо сильно вплинути на Швейцарію — найбільший світовий центр афінажу золота. Як зазначив аналітик MarketPulse Зайн Вавда, тариф порушить торгівлю золотом, що призведе до зростання цін для споживачів. Він також попередив про можливі перебої в постачанні, що може додатково підвищити ціни на спотове золото.

Старший ринковий стратег RJO Futures Боб Хаберкорн вважає, що невизначеність щодо постачання золота до США збільшить попит на цей актив як на "безпечну гавань". Крім того, очікування зниження процентної ставки Федеральною резервною системою США у вересні також підтримує зростання цін.

Нагадаємо, наприкінці липня світовий попит на золото, включаючи позабіржову торгівлю (OTC), зріс на 3% у річному обчисленні, сягнувши 1248,8 метричних тонн у другому кварталі 2025 року. Цей приріст значною мірою зумовлений збільшенням інвестицій на 78%.

Автор:
Тетяна Ковальчук