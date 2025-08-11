Запланована подія 2

Золото дешевшає на тлі невизначеності: інвестори зайняли вичікувальну позицію

Спотова ціна золота знизилася на 1,2%

У понеділок , 11 серпня, ціни на золото знизилися. Інвестори чекають на офіційні роз'яснення щодо можливих тарифів на імпортні золоті злитки від Білого дому. 

Про це інформує Delo.ua з посиланням на публікацію Reuters.

Спотова ціна на золото знизилася на 1,2% до 3356,30 долара. Ф'ючерси на золото в США з поставкою в грудні впали на 2,3% до 3410,50 доларів за унцію.

"Спочатку ринок зміцнився через невизначеність навколо тарифів, але зараз переживає нервове падіння, оскільки учасники очікують подальших роз'яснень від Білого дому", – сказав Джим Вайкофф, старший аналітик Kitco Metals.

Reuters зазначає, що золото, як правило, добре показує себе в періоди невизначеності та в умовах низьких процентних ставок. 

Своєю чергою, технічний аналітик Reuters Ван Тао не виключає подальшого падіння цін на спотове золото. На його думку, котирування будуть знаходитися в діапазоні 3314-3342 долари за унцію (або 106-107 доларів за грам).

Серед інших металів, спотове срібло впало на 1,5% до 37,76 долара, платина знизилася на 1,1% до 1 316,69 долара, а паладій втратив 1,1% до 1 138,30 долара.

Нагадаємо, наприкінці липня світовий попит на золото, включаючи позабіржову торгівлю (OTC), зріс на 3% у річному обчисленні, сягнувши 1248,8 метричних тонн у другому кварталі 2025 року. Цей приріст значною мірою зумовлений збільшенням інвестицій на 78%.

Автор:
Тетяна Бесараб