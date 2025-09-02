Цена на золото достигла рекордного уровня: сколько стоит драгоценный металл сегодня

Сегодня, 2 сентября, цена на золотые слитки с немедленной поставкой выросла на 0,9%, достигнув рекордного уровня в $3508,73 за унцию. Эта отметка превысила предыдущий максимум, зафиксированный в апреле. С начала года стоимость драгметалла выросла уже на 33%.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на публикацию Вloomberg.

В последний раз цена на золото выросла до рекордного уровня в апреле, после того как президент Дональд Трамп обнародовал первоначальный план введения масштабных тарифов для большинства торговых партнеров США. Цены вскоре снизились и несколько месяцев оставались преимущественно в определенном диапазоне.

"Инвесторы, которые увеличивают объемы золотых резервов, особенно на фоне сокращения ставки ФРС (Федеральной резервной системы США — ред.), подталкивают цены к росту. Наш базовый сценарий заключается в том, что золото будет продолжать достигать новых максимумов в ближайшие кварталы. диверсификатора портфеля", – сказал стратег UBS Group AG Джонни Тивес.

Серебро также подорожало более чем в два раза за последние три года. Белый металл вырос более чем на 40% с начала года, а в понедельник цены впервые с 2011 года превысили отметку в 40 долларов за унцию.

Повышенные риски в области геополитики, экономики и мировой торговли обусловили увеличение спроса на эти активы-убежища.

Напомним, в конце июля мировой спрос на золото, включая внебиржевую торговлю (OTC), вырос на 3% в годовом исчислении, достигнув 1248,8 метрических тонн во втором квартале 2025 года. Этот прирост во многом обусловлен увеличением инвестиций на 78%.