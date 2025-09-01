Запланована подія 2

Ціна на золото перевищила історичний максимум: чому вартість дорогоцінного металу продовжує зростати

золото, монети, зливки
Золото знову зросло у ціні. / Freepik

Ціна золота зросла до максимуму за чотири місяці, оскільки інвестори очікують, що Федеральна резервна система США (ФРС) знизить процентну ставку вже в цьому місяці, що робить золото більш привабливим. Водночас ціна на срібло вперше за понад десять років перевищила 40 доларів за унцію.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на публікацію Reuters.

Спотова ціна на золото зросла на 0,8% до 3 475,72 долара за унцію, досягнувши найвищого рівня з 23 квітня. Ф'ючерси на золото в США з поставкою у грудні зросли на 0,9% до 3 546,10 долара.

За даними Reuters, апеляційний суд США визнав більшість тарифів президента США Дональда Трампа незаконними, що ще більше вплинуло на долар і призвело до чотиримісячного максимуму ціни на золото.

Ціна на срібло продемонструвала ще більш вражаючу динаміку. Спотова ціна зросла на 2%, досягнувши $40,44 за унцію. Це найвищий показник з вересня 2011 року.

За словами аналітиків, стрибок срібла також пов'язаний з очікуваннями зниження ставок ФРС, що робить його більш привабливим як інвестиційний актив. Крім того, обмежена пропозиція на ринку сприяє підтримці висхідної тенденції.

Експерти зазначають, що знижена ліквідність на ринку через вихідні дні банків США також посилила цінові коливання.

Зростання торкнулося й інших дорогоцінних металів: платина подорожчала на 0,8% до $1 375,41, а паладій піднявся на 1,1% до $1 121,09.

Адміністрація Трампа, попри рішення суду, продовжує переговори з торговельними партнерами, що залишає певну невизначеність на світових ринках. Інвестори уважно стежать за подальшими кроками ФРС та економічними даними, щоб визначити майбутній напрямок цін на дорогоцінні метали.

Нагадаємо, наприкінці липня світовий попит на золото, включаючи позабіржову торгівлю (OTC), зріс на 3% у річному обчисленні, сягнувши 1248,8 метричних тонн у другому кварталі 2025 року. Цей приріст значною мірою зумовлений збільшенням інвестицій на 78%.

Автор:
Тетяна Бесараб